15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 69 лет. Российскую певицу поздравляли не только близкие и поклонники, но и многочисленные российские звезды, опубликовав в Инстаграме фото вместе с именинницей.

1 2 3 ... 18 Звезды российского шоу-бизнеса поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения

Одна из самых известных российских артисток Алла Пугачева на днях отметила 69-летие. В этот день ее поздравили близкие и родные. Самый трогательный сюрприз для именинницы подготовили ее дети. Гарри и Лиза прочитали Алле Борисовне стихотворения, а затем вручили сделанные своими руками открытки и рисунки. То, как Пугачеву поздравили дети, снял на видео любящий супруг певицы Максим Галкин и опубликовал ролик в Инстаграме.



К пожеланиям здоровья и долгих лет жизни присоединились и многие российские знаменитости. Весь день 15 апреля они публиковали архивные и недавние фотографии с Примадонной, подписывая их теплыми словами.



Среди тех, кто поздравил Аллу Пугачеву, были Филипп Киркоров, Николай Басков, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Полина Гагарина и многие другие представители российского шоу-бизнеса.



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