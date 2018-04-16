32-летняя Ольга Бузова не скрывает, что разочаровалась в любви после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Чтобы не обжечься в очередной раз, певица решила искать мужчину мечты на реалити-шоу. Но не успел стартовать проект, как Ольге начал оказывать знаки внимания 31-летний хоккеист Александр Радулов. На днях знаменитости были замечены на вечеринке по случаю 35-летия Ильи Ковальчука.
Александр веселился вместе с Ольгой в одном из столичных ночных клубов. Как сообщает портал Life.ru, нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» весь вечер исполнял композиции певицы в дуэте с ней. Когда же знаменитости закончили свое выступление, они долго разговаривали друг с другом и флиртовали.
Отметим, что сердце хоккеиста в настоящий момент свободно. Летом прошлого года он развелся с гимнасткой Дарьей Дмитриевой. У бывших супругов есть общий сын Макар, которому осенью 2018-го исполнится три года.
Российские СМИ: Бузова положила глаз на Радулова, и это взаимно
32-летняя Ольга Бузова не скрывает, что разочаровалась в любви после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Чтобы не обжечься в очередной раз, певица решила искать мужчину мечты на реалити-шоу. Но не успел стартовать проект, как Ольге начал оказывать знаки внимания 31-летний хоккеист Александр Радулов. На днях знаменитости были замечены на вечеринке по случаю 35-летия Ильи Ковальчука.
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