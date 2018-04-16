Ольга Бузова неоднократно жаловалась на то, что никак не может устроить личную жизнь после расставания с Дмитрием Тарасовым. Сдвиги с мертвой точки, судя по всему, наметились: на днях певицу заметили в компании хоккеиста Александра Радулова, который в прошлом году расстался с женой.

1 2 3 ... 15 Российские СМИ сообщили о том, что у Ольги Бузовой мог появиться новый ухажер

32-летняя Ольга Бузова не скрывает, что разочаровалась в любви после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Чтобы не обжечься в очередной раз, певица решила искать мужчину мечты на реалити-шоу. Но не успел стартовать проект, как Ольге начал оказывать знаки внимания 31-летний хоккеист Александр Радулов. На днях знаменитости были замечены на вечеринке по случаю 35-летия Ильи Ковальчука.



Александр веселился вместе с Ольгой в одном из столичных ночных клубов. Как сообщает портал Life.ru, нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» весь вечер исполнял композиции певицы в дуэте с ней. Когда же знаменитости закончили свое выступление, они долго разговаривали друг с другом и флиртовали.



Отметим, что сердце хоккеиста в настоящий момент свободно. Летом прошлого года он развелся с гимнасткой Дарьей Дмитриевой. У бывших супругов есть общий сын Макар, которому осенью 2018-го исполнится три года.

