12 апреля 33-летняя Хлое Кардашьян впервые стала матерью. Она и ее возлюбленный Тристан Томпсон не сразу смогли определиться с именем для дочери. На днях девушка рассказала фолловерам, как они решили назвать кроху.

1 2 3 ... 14 Хлое Кардашьян рассказала подписчикам, как она и ее возлюбленный Тристан Томпсон назвали дочь

Не так давно Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон стали родителями: у пары родилась дочь. Для инстаграм-звезды малышка стала первым ребенком, а вот у баскетболиста уже подрастает сын от предыдущих отношений. К слову, Хлое очень хотела мальчика и не смогла скрыть разочарования после того, как узнала, что у нее будет девочка.



Как это принято у знаменитостей, пара не сразу объявила о том, какое имя они дали крохе.

Спустя несколько дней после родов Кардашьян рассказала подписчикам, что дочь назвали Тру.

«Маленькая девочка Тру Томпсон похитила наши сердца, и мы просто переполнены любовью. Мы благословлены приветствовать этого ангела в семье. Мамочка и папочка любят тебя, Тру», — написала Хлое под снимком с розовыми воздушными шарами.



Напомним, что накануне родов теледива узнала, что возлюбленный ей изменяет. Из-за стресса у Кардашьян начались преждевременные схватки.