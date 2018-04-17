Не так давно Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон стали родителями: у пары родилась дочь. Для инстаграм-звезды малышка стала первым ребенком, а вот у баскетболиста уже подрастает сын от предыдущих отношений. К слову, Хлое очень хотела мальчика и не смогла скрыть разочарования после того, как узнала, что у нее будет девочка.
Как это принято у знаменитостей, пара не сразу объявила о том, какое имя они дали крохе.
«Маленькая девочка Тру Томпсон похитила наши сердца, и мы просто переполнены любовью. Мы благословлены приветствовать этого ангела в семье. Мамочка и папочка любят тебя, Тру», — написала Хлое под снимком с розовыми воздушными шарами.
Напомним, что накануне родов теледива узнала, что возлюбленный ей изменяет. Из-за стресса у Кардашьян начались преждевременные схватки.
ну и имечко, ТРУ🤔
Конечно такое бабье царство у них. Нельзя им мужиков, задавят матриархатом. Бедный Сейнт.