Лев Лещенко счастлив с женой Ириной вот уже сорок лет. Несмотря на это, у пары нет детей. На днях супруга исполнителя поведала, что до сих пор не может смириться с отсутствием наследников.

1 2 3 ... 14 Лев и Ирина Лещенко счастливы вот уже сорок лет

Лев Лещенко познакомился с Ириной Багудиной в 1977 году, а через год влюбленные сыграли свадьбу. Певец не раз говорил, что Ирина — любовь всей его жизни и он невероятно счастлив, что их свела судьба. К сожалению, у пары нет детей.



На днях Лев Валерьянович вместе с супругой посетили студию Бориса Корчевникова.

В эфире телепередачи «Судьба человека» Ирина призналась, что по-прежнему страдает из-за того, что им с мужем так и не удалось стать родителями.

«По молодости это было тяжело принять, с возрастом как-то отходит на второй план. Тем более, что сейчас появились такие технологии… Но, к сожалению, ими уже невозможно воспользоваться. Это нужно пережить и двигаться дальше. Я переживаю до сих пор», — призналась Лещенко.



Супруга знаменитости добавила, что им всегда удавалось друг друга чувствовать, и муж всегда поддерживал ее в трудные минуты.



К слову, первая жена Лещенко Алла Абдалова в одном из интервью призналась, что он не хотел иметь детей, поэтому она была вынуждена делать аборты. Сам певец говорит, что супруга не рассказывала ему об этом.