Лев Лещенко познакомился с Ириной Багудиной в 1977 году, а через год влюбленные сыграли свадьбу. Певец не раз говорил, что Ирина — любовь всей его жизни и он невероятно счастлив, что их свела судьба. К сожалению, у пары нет детей.
На днях Лев Валерьянович вместе с супругой посетили студию Бориса Корчевникова.
«По молодости это было тяжело принять, с возрастом как-то отходит на второй план. Тем более, что сейчас появились такие технологии… Но, к сожалению, ими уже невозможно воспользоваться. Это нужно пережить и двигаться дальше. Я переживаю до сих пор», — призналась Лещенко.
Супруга знаменитости добавила, что им всегда удавалось друг друга чувствовать, и муж всегда поддерживал ее в трудные минуты.
К слову, первая жена Лещенко Алла Абдалова в одном из интервью призналась, что он не хотел иметь детей, поэтому она была вынуждена делать аборты. Сам певец говорит, что супруга не рассказывала ему об этом.
Приятный Лев Валерьянович, во всех отношениях, жаль, что у такого мужчины и нет детей, вот кому бы они пошли!
какая женщина. Восхищаюсь ею. Идеальная жена. Не смотря на возраст на нее всегда приятно не только смотреть, но и слушать. И чувствуется взаимное уважение и любовь, которую они испытывают друг к другу.
А я и не знала. Хороший ген канет в лете.