Поклонники Алены Шишковой привыкли всегда видеть ее с броским макияжем и укладкой. А вот оценить естественную красоту девушки могут не все. Мама Тимати решила исправить это недоразумение.



1 2 3 ... 12 Симона Юнусова поделилась фотографией Алены Шишковой с дочкой

Мама Тимати регулярно публикует в своем Инстаграме фото любимой внучки Алисы. Нередко в объектив Симоны Юнусовой попадают и родители девочки, как правило, запечатленные в домашней обстановке — вот длинноногая Алена сидит с дочкой на книжном стеллаже, а вот брутальный Тимати, примеривший миниатюрные детские очки, улыбается в 32 белоснежных зуба.



16 апреля Симона поделилась очередным непостановочным кадром. «Девочки без фильтров!» — лаконично подписала она снимок. На фото запечатлены Алиса Тимуровна и ее мама, одетая в яркие спортивные штаны и серое худи.



Волосы, заплетенные в аккуратную косу, ни грамма косметики — такой Алену Шишкову мы видим нечасто. 25-летняя блондинка на всех своих фотографиях позирует в полном боевом раскрасе, отчего-то пряча от поклонников свое истинное лицо. Даже на утренних селфи из кровати она выглядит так, будто провела три часа в салоне красоты, а не проснулась 5 минут назад. А между тем Алена прекрасно выглядит с голым лицом и без единого фильтра. Вы согласны?



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