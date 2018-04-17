Мама Тимати регулярно публикует в своем Инстаграме фото любимой внучки Алисы. Нередко в объектив Симоны Юнусовой попадают и родители девочки, как правило, запечатленные в домашней обстановке — вот длинноногая Алена сидит с дочкой на книжном стеллаже, а вот брутальный Тимати, примеривший миниатюрные детские очки, улыбается в 32 белоснежных зуба.
16 апреля Симона поделилась очередным непостановочным кадром. «Девочки без фильтров!» — лаконично подписала она снимок. На фото запечатлены Алиса Тимуровна и ее мама, одетая в яркие спортивные штаны и серое худи.
Волосы, заплетенные в аккуратную косу, ни грамма косметики — такой Алену Шишкову мы видим нечасто. 25-летняя блондинка на всех своих фотографиях позирует в полном боевом раскрасе, отчего-то пряча от поклонников свое истинное лицо. Даже на утренних селфи из кровати она выглядит так, будто провела три часа в салоне красоты, а не проснулась 5 минут назад. А между тем Алена прекрасно выглядит с голым лицом и без единого фильтра. Вы согласны?
Почему настоящее лицо Алены Шишковой чуть шире, чем на фото в ее Инстаграме
Мама Тимати регулярно публикует в своем Инстаграме фото любимой внучки Алисы. Нередко в объектив Симоны Юнусовой попадают и родители девочки, как правило, запечатленные в домашней обстановке — вот длинноногая Алена сидит с дочкой на книжном стеллаже, а вот брутальный Тимати, примеривший миниатюрные детские очки, улыбается в 32 белоснежных зуба.
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Да понятно, что в инстаграме все фото отфотошоплены, им верить нельзя)) Спасибо Симоне, что явила миру истинный облик Шишковой - круглое деревенское лицо, надутые губы, которые смотрятся ужасно неестественно и маленькие глазки..да уж, "красота" неописуемая)))
Согласны
И лицо не такое худое и "правильное", и ножки не тонкие-длинные, как оказалось. Симона разрушила легенду "о красоте" Шишковой.
Фото 8 - придумала, что Волочкова.
Очень красивая Алена, на всех снимках!
А ещё букет из пионов просто классный!