В марте 30-летняя москвичка Татьяна Морозова в одной из телепередач заявила, что ждет ребенка от 50-летней звезды «Глухаря» Олега Протасова. Женатый актер опроверг ее слова. На днях он стал героем ток-шоу «На самом деле», куда пришел, чтобы доказать свою правоту.
Олег рассказал, что они познакомились в караоке-клубе. Татьяна же заверила, что встретилась со звездой в Доме кино. По ее словам, в тот же день они пошли в караоке, где танцевали и общались. После этого Морозова поехала домой, но Протасов позвонил ей и предложил провести ночь в гостинице. Девушка согласилась.
Тем не менее будущая мама отказалась пройти детектор лжи, потому что это может навредить малышу. Однако она заверила, что сразу же после рождения ребенка сделает ДНК-тест, который установит отцовство Олега. Артист же прошел проверку на полиграфе, которая выявила, что он действительно изменил жене. Однако Протасов отметил, что не может иметь детей, потому что несколько лет назад перенес операцию по удалению предстательной железы.
Появилась в студии и жена Олега Светлана, которая заверила, что полностью верит супругу. Детектор лжи, впрочем, показал, что она все-таки допускает, что Протасов ей неверен. Супруга артиста и Татьяна устроили ссору в студии, потому что предполагаемая любовница знаменитости отказалась доказывать свое интересное положение. Светлана полагает, что цель разлучницы — внести разлад в их семью.
любовница такая толстая- я думала, что любовница должна быть как минимум лучше жены. А тут все наоборот.
Я бы тоже на месте жены не верила, что муж способен позариться на такое...
Причём тут простата и дети?!
Почему звезда "Глухаря"? Он только в одной серии снялся.
Не верю! Олегу много надо было выпить!
Не верю! Олегу много надо было выпить!