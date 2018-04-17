Не так давно москвичка Татьяна Морозова заявила, что ждет ребенка от Олега Протасова. Актер отрицает, что изменял своей жене Светлане. Женщина полностью доверяет супругу и считает Татьяну аферисткой.

1 2 3 ... 15 Татьяна Морозова утверждает, что ждет ребенка от Олега Протасова

В марте 30-летняя москвичка Татьяна Морозова в одной из телепередач заявила, что ждет ребенка от 50-летней звезды «Глухаря» Олега Протасова. Женатый актер опроверг ее слова. На днях он стал героем ток-шоу «На самом деле», куда пришел, чтобы доказать свою правоту.



Олег рассказал, что они познакомились в караоке-клубе. Татьяна же заверила, что встретилась со звездой в Доме кино. По ее словам, в тот же день они пошли в караоке, где танцевали и общались. После этого Морозова поехала домой, но Протасов позвонил ей и предложил провести ночь в гостинице. Девушка согласилась.

Татьяна настаивает на том, что у нее есть документы, подтверждающие беременность.

Тем не менее будущая мама отказалась пройти детектор лжи, потому что это может навредить малышу. Однако она заверила, что сразу же после рождения ребенка сделает ДНК-тест, который установит отцовство Олега. Артист же прошел проверку на полиграфе, которая выявила, что он действительно изменил жене. Однако Протасов отметил, что не может иметь детей, потому что несколько лет назад перенес операцию по удалению предстательной железы.



Появилась в студии и жена Олега Светлана, которая заверила, что полностью верит супругу. Детектор лжи, впрочем, показал, что она все-таки допускает, что Протасов ей неверен. Супруга артиста и Татьяна устроили ссору в студии, потому что предполагаемая любовница знаменитости отказалась доказывать свое интересное положение. Светлана полагает, что цель разлучницы — внести разлад в их семью.