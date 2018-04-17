Недавно стало известно, что 54-летний Брэд Питт встречается с 42-летней Нэри Оксман. Архитектор сильно отличается по характеру и взглядам на жизнь от экс-супруги актера, Анджелины Джоли, однако пользователи Сети отметили внешнее сходство женщин.

1 2 3 ... 11 Слухи о романе Брэда Питта и Нэри Оксман муссируются в прессе с апреля 2018 года

На днях папарацци сфотографировали новую возлюбленную Брэда Питта — Нэри Оксман — неподалеку от ее дома в Кембридже. Профессор Массачусетского технологического института была одета во все черное. Стильный образ дополняли крупные солнцезащитные очки.



Интернет-пользователи тут же отметили сходство между новой пассией актера и его экс-супругой Анджелиной Джоли, которая также предпочитает наряды черного цвета.

От взглядов общественности не ускользнула и чрезмерная худоба Нэри: джинсы-скинни и облегающий свитшот подчеркнули ее хрупкое телосложение.

Пользовали Сети сделали вывод, что Брэда Питта подсознательно влечет к худышкам. Анорексичная фигура его бывшей жены на протяжении долгого времени не дает покоя хейтерам.



Напомним, что о романе Брэда Питта и Нэри Оксман стало известно в апреле 2018 года. По данным инсайдеров, они познакомились полгода назад и с тех пор практически не расстаются. Актер ночует в апартаментах возлюбленной и даже готовит для нее завтраки.