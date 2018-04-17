На днях папарацци сфотографировали новую возлюбленную Брэда Питта — Нэри Оксман — неподалеку от ее дома в Кембридже. Профессор Массачусетского технологического института была одета во все черное. Стильный образ дополняли крупные солнцезащитные очки.
Интернет-пользователи тут же отметили сходство между новой пассией актера и его экс-супругой Анджелиной Джоли, которая также предпочитает наряды черного цвета.
Пользовали Сети сделали вывод, что Брэда Питта подсознательно влечет к худышкам. Анорексичная фигура его бывшей жены на протяжении долгого времени не дает покоя хейтерам.
Напомним, что о романе Брэда Питта и Нэри Оксман стало известно в апреле 2018 года. По данным инсайдеров, они познакомились полгода назад и с тех пор практически не расстаются. Актер ночует в апартаментах возлюбленной и даже готовит для нее завтраки.
И где здесь худоба? Нормальная баба
Какая красивая женщина. Обожаю такой типаж
Где нездоровая худоба?
ну нравятся ему худенькие брюнетки с большими губами) вообще он с ней выглядит веселым