Фестиваль Coachella-2018 войдет в историю не только обескураживающими нарядами Рианны и запретом Бейонсе выкладывать ее фото в социальных сетях, но и перебравшей с алкоголем Тейлор Хилл.
В распоряжении портала TMZ оказалось видео, на котором 22-летняя модель запечатлена в состоянии нестояния. Длинноногая красотка, активно вышагивающая по подиуму на шоу Victoria’s Secret и дефилирующая на показах Fendi и Stella McCartney, на этот раз едва могла стоять на ногах.
Чтобы добраться до машины, перебравшей Тейлор потребовалась помощь друзей, двое из которых вели ее под руки, а третий старался скрыть от фотокамер папарацци. Но проворливые репортеры не зря получают свою зарплату — фотографии Хилл не нуждаются в комментариях.
Состояние нестояния: звезда подиумов напилась до неприличия
Фестиваль Coachella-2018 войдет в историю не только обескураживающими нарядами Рианны и запретом Бейонсе выкладывать ее фото в социальных сетях, но и перебравшей с алкоголем Тейлор Хилл.
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ой ну перебрала, ну и то такого? первая что ли такая? не вижу ничего криминального
Хорошо, когда есть такие друзья