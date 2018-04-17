

Папарацци обожают Тейлор Хилл. И дело не в ее стройных ногах и чувственных губах, сводящих с ума окружающих. 22-летняя модель — мастер по попаданию в казусные ситуации. То засветит «детские» трусы , то появится на публике в неадекватном состоянии.

1 2 3 ... 14 На фестивале Coachella-2018 Тейлор Хилл посетила концерт Бейонсе

Фестиваль Coachella-2018 войдет в историю не только обескураживающими нарядами Рианны и запретом Бейонсе выкладывать ее фото в социальных сетях, но и перебравшей с алкоголем Тейлор Хилл.



В распоряжении портала TMZ оказалось видео, на котором 22-летняя модель запечатлена в состоянии нестояния. Длинноногая красотка, активно вышагивающая по подиуму на шоу Victoria’s Secret и дефилирующая на показах Fendi и Stella McCartney, на этот раз едва могла стоять на ногах.



Чтобы добраться до машины, перебравшей Тейлор потребовалась помощь друзей, двое из которых вели ее под руки, а третий старался скрыть от фотокамер папарацци. Но проворливые репортеры не зря получают свою зарплату — фотографии Хилл не нуждаются в комментариях.







Сейчас читают