На днях Иван Жидков вместе семьей отправился в Сочи, где позволил своей дочери Марии поучаствовать в опасном аттракционе. Поклонники актера раскритиковали его за этот поступок.

34-летний Иван Жидков решил устроить весенние каникулы в Сочи. На курорт актер прибыл вместе со своей возлюбленной Лилией Соловьевой и их полугодовалым сыном Степаном. Компанию им также составила дочь Ивана от брака с Татьяной Арнтгольц Мария, которой в сентябре этого года исполнится девять лет.



На днях все семейство побывало в популярном парке развлечений на высоте. Лилия и Маша решили принять участие в очень экстремальном аттракционе — они прыгнули со 170-метровой высоты на тарзанке. Звезда фильма «Белая гвардия» написал в своем Инстаграме, что сам никогда не решился бы на такой поступок, но гражданской жене и дочери не стал запрещать.



«Девчонки покатались на самых высоких качалках в мире 170 метров высотой и 3 секунды свободного падения... Лиля вернулась седая и без молока, Маша на пять лет старше... Я им говорил не надо. P.S. ну а если серьезно, то я не очень люблю экстрим, хотя понимаю ,что девчонки испытали, наверное, самые сильные эмоции в жизни», — рассказал Иван у себя в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



Даже преданные поклонники актера раскритиковали его за то, что он разрешил маленькой дочери пойти на определенные риски. «Интересно, мама Маши знает об этом?», «Считаю, что глупо так рисковать, да еще и с ребенком», «Однозначно девочке рано», «И в чем тут смелость? Это безответственность... А на минуту представьте: канат обрывается, и они погибают», — написали в комментариях к посту фолловеры.



А вы бы разрешили несовершеннолетнему ребенку принять участие в подобном аттракционе?



Сейчас читают