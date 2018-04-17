Поклонники Ирины Безруковой не устают восхищаться ее цветущим и моложавым внешним видом. Вот и на новых снимках актриса выглядит как девочка: на истинный возраст намекает лишь шея.

1 2 3 ... 14 Наряд с глубоким декольте не смог отвлечь внимание от шеи Ирины Безруковой, у которой появились кольца Венеры

16 апреля Ирина Безрукова побывала на премии «Самые стильные в России»-2018 журнала Hello!. Актриса появилась на мероприятии в роскошном изумрудном платье в пол, которое было полностью расшито пайетками. Удачно выбранный наряд подчеркнул точеную фигуру знаменитости, охотно позировавшей многочисленным фотографам на красной ковровой дорожке.



Образ, бесспорно, получился очень эффектным. В этом платье Ирина смотрелась гораздо моложе своих лет. Единственное, что выдавало настоящий возраст звезды сериала «Тот, кто читает мысли», — шея. Обилие декора на наряде и яркий мейкап только привлекли внимание к так называемым кольцам Венеры, которые появились у артистки.



Обычно Ирина выбирает вещи с менее глубоким декольте, да и вообще старается маскировать эту зону массивными аксессуарами. В последнее время Безрукову часто можно увидеть в водолазках или платьях с высокой горловиной.







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