16 апреля Ирина Безрукова побывала на премии «Самые стильные в России»-2018 журнала Hello!. Актриса появилась на мероприятии в роскошном изумрудном платье в пол, которое было полностью расшито пайетками. Удачно выбранный наряд подчеркнул точеную фигуру знаменитости, охотно позировавшей многочисленным фотографам на красной ковровой дорожке.
Образ, бесспорно, получился очень эффектным. В этом платье Ирина смотрелась гораздо моложе своих лет. Единственное, что выдавало настоящий возраст звезды сериала «Тот, кто читает мысли», — шея. Обилие декора на наряде и яркий мейкап только привлекли внимание к так называемым кольцам Венеры, которые появились у артистки.
Обычно Ирина выбирает вещи с менее глубоким декольте, да и вообще старается маскировать эту зону массивными аксессуарами. В последнее время Безрукову часто можно увидеть в водолазках или платьях с высокой горловиной.
Только шея выдает истинный возраст моложавой 53-летней Ирины Безруковой
16 апреля Ирина Безрукова побывала на премии «Самые стильные в России»-2018 журнала Hello!. Актриса появилась на мероприятии в роскошном изумрудном платье в пол, которое было полностью расшито пайетками. Удачно выбранный наряд подчеркнул точеную фигуру знаменитости, охотно позировавшей многочисленным фотографам на красной ковровой дорожке.
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да не только шея....
Скучная и пресная. Одно преимущество - выглядит приятно, и то последний выход очень неудачный.
Шикарная женщина! Время над ней не властно!!!
Что-то в ней общее с С.Бондарчук, обе пыжатся доказать, что они ещё хоть куда, и чем крепче удары судьбы, тем ярче губы и платья), наверное, так и надо.