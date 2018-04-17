В марте единственной дочери 38-летней Виктории Бони Анджелине исполнилось шесть лет. Недавно звезда Инстаграма посетовала на то, что девочка слишком быстро повзрослела, и заговорила о планах родить еще одного малыша.

1 2 3 ... 14 Виктория Боня считает, что ее дочь Анджелина очень быстро растет

Недавно дочь Виктории Бони и Алекса Смерфита отметила 6-летие. Девочка растет очень любознательной и много путешествует с родителями. А еще у малышки уже есть своя страница в Инстаграме, которую пока что ведет ее мама.



17 апреля Виктория опубликовала у себя новый снимок Анджелины-Летиции. Знаменитость показала дочь со спины. Но и этого оказалось достаточно, чтобы понять, что малышка заметно подросла.



«Вот так быстро растут дети! Дочка скоро перегонит маму по росту... пора снова рожать лялечку», — подписала телеведущая свежее фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



Поклонники звезды Инстаграма поддержали ее решение и сошлись во мнении, что у Анджелины и ее будущего брата или сестры будет хорошая разница в возрасте. «Если есть возможность и желание, не теряйте времени», — посоветовали подписчики.



К слову, о том, как сегодня складывается личная жизнь Виктории, можно только догадываться. Эту тему она в последнее время практически не поднимает.







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