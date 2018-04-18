35-летняя Мария Хворостовская совсем скоро должна родить первенца. Приемная дочь Дмитрия Хворостовского сообщила радостную новость в своем Инстаграме. Будущая мама опубликовала снимок, на котором она запечатлена с заметно округлившимся животом.
На праздник пришли родные и близкие Хворостовской.
«Спасибо всем, кто пришел на мой праздник. Вы все замечательные, и мне очень повезло, что в моей жизни есть такие прекрасные люди», — поблагодарила дочь оперного певца своих друзей. Подписчики Марии поздравили ее с грядущим пополнением в семействе и пожелали ей легких родов.
Напомним, что мама Марии — балерина Светлана Иванова. Она была первой женой Дмитрия Хворостовского, на момент знакомства с баритоном находилась в разводе и в одиночку воспитывала дочь. Оперный певец удочерил девочку. В конце 1990-х супруги решили развестись.
Пусть родится таким же талантливым,как дед!!!
Пусть родится таким же талантливым,как дед!!!
Пусть родится здоровым и счастливым! Зачем ему гастрольная жизнь, это очень тяжелая судьба.
Сейчас столько первородок в 35 лет, уже никто даже не комментирует