Приемная дочь Дмитрия Хворостовского Мария в ближайшем будущем впервые станет мамой. На днях девушка устроила вечеринку в честь предстоящего важного события.

35-летняя Мария Хворостовская совсем скоро должна родить первенца. Приемная дочь Дмитрия Хворостовского сообщила радостную новость в своем Инстаграме. Будущая мама опубликовала снимок, на котором она запечатлена с заметно округлившимся животом.

На днях Мария устроила вечеринку в честь предстоящего события — baby shower.

На праздник пришли родные и близкие Хворостовской.



«Спасибо всем, кто пришел на мой праздник. Вы все замечательные, и мне очень повезло, что в моей жизни есть такие прекрасные люди», — поблагодарила дочь оперного певца своих друзей. Подписчики Марии поздравили ее с грядущим пополнением в семействе и пожелали ей легких родов.



Напомним, что мама Марии — балерина Светлана Иванова. Она была первой женой Дмитрия Хворостовского, на момент знакомства с баритоном находилась в разводе и в одиночку воспитывала дочь. Оперный певец удочерил девочку. В конце 1990-х супруги решили развестись.