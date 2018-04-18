Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Лена Ленина, писательница и владелица более 200 салонов сети франшиз «Cеть студий маникюра Лены Лениной» успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка, которая всегда в курсе последних новостей шоу-бизнеса, решила порассуждать о принадлежащих богатым и знаменитым яхтах.

1 2 3 ... 20 В новой колонке для Woman.ru Лена Ленина размышляет о яхтах, которые скупают миллиардеры

Российские миллиардеры потеряли за один день 12 миллиардов долларов. Еще несколько таких дней, и им придется продавать свои яхты. А наш миллиардер без яхты — как Дубай без эскортниц. Кстати, яхту, на которой в гостях у одного из миллиардеров побывала одна из таких дам по имени Настя Рыбка, в силу распиаренности еще можно попытаться продать подороже. Остальные же придется отдавать за копейки.

Миллионерам яхты миллиардеров в кризис не по карману. Одно только обслуживание в несколько миллионов в год выльется.

Вот так самая любимая игрушка миллиардеров рискует стать легендой, передаваемой из поколения в поколение, — многие слышали, но никогда не видели. А старушки-эскортницы на завалинках будут рассказывать сказки о яхтах.



Например, о том, как злоупотребляющая американская актриса Линдси Лохан на яхте у одного из наших богачей, пытаясь поднять якорь самостоятельно, упала в воду, а пока падала, зацепилась за якорную цепь и оторвала безымянный палец. Фрагмент звездного тела, к счастью, залетел на нижнюю палубу, поэтому спустя пару часов хирургам удалось пришить его обратно.



Или о том, как одному российскому банкиру пришлось напрячь дизайнеров к приезду заказанной к его юбилею на яхте Дженнифер Лопес. Звезда пожелала остановиться в каюте в черно-белых тонах, для чего пришлось выкорчевывать натуральное дерево коричневого цвета и перекрашивать стены, а также изыскивать повсюду египетский хлопок для постели певицы и покупать новый персональный туалет с сиденьем из искусственной кожи. Лопес известна трепетным отношением к своим ягодицам. На этом троне и застал Диву уборщик кают, когда зашел к ней в номер навести порядок. Беднягу потом два дня уговаривали выйти на работу — так он боялся увольнения. Дженнифер же сделала вид, что не заметила вторжения.



Кстати, хитрофилейная Лопес отдыхает чаще всего на чужих яхтах, хотя у нее есть своя. Но собственную яхту, подарок бывшего любовника, рэпера Пи Дидди, расторопная знаменитость сдает в аренду за 35 тысяч долларов в неделю.



А вот другой наш миллиардер чуть не попал на большие деньги из-за концерта Рианны, которую он пригласил на свою яхту, пришвартованную в порту Монте-Карло. Из-за громкой музыки некоторые любители настучать из числа жителей княжества Монако, имеющие нежные уши, вызвали полицию. Выступление закончилось с прибытием полицейских. Представители закона не оштрафовали хозяина судна только благодаря тому, что загорелая певица сфотографировалась с ними и дала автографы.

Другой былиной о яхтах может стать одно лишь описание судна Абрамовича длиной в 162 метра и ценой в 350 миллионов.

О нем уже сейчас рассказывают, что он имеет концертный зал, кинотеатр, два бассейна, два вертолета, четыре катера и даже одну подлодку. Передаваемая через поколения легенда наверняка будет обрастать количеством вертолетов и подлодок, да и сама яхта удлинится. Хотя куда уж более, скажете вы, и так понятно, что у Романа Аркадьевича длиннее, чем у всех. Но ничего подобного! У шейха, президента Арабских Эмиратов, все-таки длинее. В смысле, яхта.



Финансовые проблемы с яхтами бывают не только у российских миллиардеров, но даже и у голливудских миллионерш. Так, например, Николь Кидман пострадала от «жабы», давящей ее бывших соседей. Когда актриса продала одни из своих апартаментов в родной Австралии, но продолжала парковать в сиднейской резиденции свою огромную яхту, тогда поборники справедливости (или зависти) из числа ее соседей потребовали запретить ей парковку и выгнали ее яхту на улицу. То есть, в море. Пришлось ей поискать другое место и согласиться на парковочное пристанище подороже. Но эти расходы уже не играли большой роли, ведь судно и так обходится звезде в миллион долларов в год.



А вот яхта Николаса Кейджа помнит другой финансовый ущерб хозяина, который поскандалил со своей второй женой Лизой-Марией Пресли, единственной дочерью покойного Элвиса Пресли. Та в пылу ссоры выбросила за борт дорогущее обручальное кольцо с гигантским бриллиантом. Водолазы до сих пор ныряют в тех краях в поисках сокровища. Хоть и тщетно. Видимо, рыбки реки Миссисипи оказались расторопнее Рыбки Дерипаски и уже его надежно перепрятали.

Лена Ленина поделилась своими мыслями о яхтах, которые принадлежат мировым селебрити

Миллиардер от киноиндустрии Стивен Спилберг с детства страдает морской болезнью. И при этом он обожает кататься на яхте. Поэтому внушительная сумма из стоимости его судна в 200 миллионов ушла на дорогостоящую систему стабилизации, сводящей качку почти к нулю, чтобы во время путешествий великий режиссер не висел, склонившись с перил головой в море.



Наибольшие финансовые потери от яхты понес актер Джонни Депп. И даже не от самого коробля, а лишь от его названия. А назвал знаменитый кинопират яхту аббревиатурой в честь имен своей бывшей гражданской жены Ванессы Паради и их двоих детей. Что, разумеется, сильно не понравилось его второй капризной жене Эмбер Херд. Та никак не соглашалась даже ступать на несчастную яхту. Пришлось продать роскошное судно по дешевке. Кстати, купила его знаменитая писательница и родительница Гарри Поттера Джоан Роулинг. Знаменитость оказалась спекулянткой порасторопнее Джей Ло: она перепродала купленную за три копейки у влюбленного дурачка яхту и даже не понесла тяжелого бремени налогов и годовых расходов. Так Джонни Депп остался без любимой яхты, а вскоре и без жены. И даже без двух жен.



Мой страх за будущее частного флота российских бизнесменов зиждется на шкурном восторге от недавнего путешествия по мальдивским островам на четырехпалубном судне приятеля, владельца яхты Мальдивианы Ritrella, которая познакомила меня с дельфинами, акулами, мантами, скатами и прочими океаническими дивностями, не говоря уже о мускулистых инструкторах по дайвингу, ловкоруких массажистах и божественном шеф-поваре. И хоть и стоит такое райское развлечение сущие копейки по сравнению с годовыми расходами на собственную яхту, все же я теперь волнуюсь за то, куда заведут санкции любимые игрушки российских миллиардеров.

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