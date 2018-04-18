Совсем скоро 36-летняя Кейт Миддлтон станет многодетной мамой. В преддверии важного события журналисты узнали новые детали грядущих родов герцогини.

1 2 3 ... 15 Кейт Миддлтон готовится стать матерью в третий раз

Британские подданные с нетерпением ждут рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Сама герцогиня Кембриджская уже давно подготовилась к появлению малыша на свет и даже собрала сумку, с которой поедет в роддом. Инсайдер рассказал английскому порталу OK!, что же возьмет с собой в больницу будущая мама.



По словам источника, Джордж и Шарлотта, которые как можно скорее хотят увидеть брата или сестру, вручили маме несколько своих игрушек, чтобы она могла показать их новорожденному.

Елизавета II дала Кейт подвеску-талисман с алебастровой камеей, которая, по мнению королевы, гарантирует легкие роды.

Миссис Миддлтон же снабдила дочь ее бусами из оникса.



Кроме того, в сумке Кейт лежит плеер с успокаивающей музыкой, ароматическая свеча и увлажняющий крем, а еще электронная книга с произведениями лауреатов Букеровской премии 2017 года. Правда, мы не уверены, что у жены принца Уильяма будет время на чтение.



Ну, и куда без фото? На прикроватном столике Миддлтон будут стоять многочисленные снимки членов семьи и, конечно же, Елизаветы II. Что ж, надеемся, это облегчит ей роды!

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