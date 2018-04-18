Британские подданные с нетерпением ждут рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Сама герцогиня Кембриджская уже давно подготовилась к появлению малыша на свет и даже собрала сумку, с которой поедет в роддом. Инсайдер рассказал английскому порталу OK!, что же возьмет с собой в больницу будущая мама.
По словам источника, Джордж и Шарлотта, которые как можно скорее хотят увидеть брата или сестру, вручили маме несколько своих игрушек, чтобы она могла показать их новорожденному.
Миссис Миддлтон же снабдила дочь ее бусами из оникса.
Кроме того, в сумке Кейт лежит плеер с успокаивающей музыкой, ароматическая свеча и увлажняющий крем, а еще электронная книга с произведениями лауреатов Букеровской премии 2017 года. Правда, мы не уверены, что у жены принца Уильяма будет время на чтение.
Ну, и куда без фото? На прикроватном столике Миддлтон будут стоять многочисленные снимки членов семьи и, конечно же, Елизаветы II. Что ж, надеемся, это облегчит ей роды!