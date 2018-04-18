21 апреля в студии программы «Секрет на миллион» на НТВ певица Маша Распутина продолжит раскрывать свои самые сокровенные тайны. В еженедельной колонке для Woman.ru Лера Кудрявцева поделилась своими впечатлениями от встречи с героиней.



1 2 3 ... 14 Лера Кудрявцева раскрыла подробности второго выпуска «Секрета на миллион» с Машей Распутиной

Я почти не сомневалась, что беседа с Машей Распутиной растянется на два выпуска. Да и двух-то выпусков мало. Во-первых, Маша — прекрасный рассказчик. Во-вторых, она ведет очень интересную жизнь. И в-третьих, она просто красивая женщина, на которую приятно смотреть.

Маша не скрывает, что ее красота требует жертв. Точнее, финансовых вливаний и определенной смелости, потому что многие процедуры довольно болезненны. Филипп Киркоров, которого Маша подсадила на «уколы красоты», не сразу к ним привык, но Распутина строго ему сказала: «Хочешь быть красивым? Терпи!»

Певица откровенно рассказала мне о пластических операциях, потому что не считает нужным их скрывать.

Впрочем, добавила, что попа и грудь у нее свои. «Главное не длина ног, а их форма!» — смеется Распутина, с гордостью демонстрируя стройные ножки. Что ж, Маше можно только позавидовать — природа действительно очень щедро ее одарила!

Хотя довольно строгую диету никто не отменял: сладкие булочки Маша не ест, а калорийное красное вино обязательно разбавляет водой.

Вода — это вообще настоящий эликсир жизни, особенно талая, которую Маше порекомендовали пить врачи.



К сожалению, даже самая здоровая диета и регулярные занятия спортом не обещают вечной жизни. Маша призналась мне, что была в шоке, когда врачи сообщили, что певица серьезно больна. Впрочем, сдаваться Маша не намерена — не на того напали!

Жаль, что Маша не может прийти за советом к маме — ее давно нет на этом свете. За мамин совет и слова поддержки Маша отдала бы все, но, увы...

Отец певицы тоже не может похвалиться хорошим здоровьем — он еще в молодости стал инвалидом после производственной травмы, затем перенес два инфаркта. Видятся они с Машей редко, и это тоже для певицы очень больной вопрос.



Поддержать Машу в студию пришел ее родной брат Николай Агеев. Десять лет он провел в тюрьме, и если бы Маша его оттуда не вытащила, Николая уже не было бы в живых — мужчину трижды пытались убить. Четвертый раз мог стать роковым, если бы на помощь не пришла Распутина. Повезло Николаю с сестрой — Маша в беде не бросит!



Хочется верить, что и сама Маша никогда не останется в одиночестве, и добро, которое она делает, к ней обязательно вернется — Маша это заслужила.





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