Режиссер Егор Кончаловский долгое время скрывал расставание с Любовью Толкалиной и появление новой возлюбленной. Лишь в марте прошлого года продолжатель знаменитой династии рассказал о своей избраннице, адвокате Марии Леоновой. А уже в апреле стало известно о том, что пассия Кончаловского-младшего родила ему сына Тимура.
На днях счастливые молодые родители отпраздновали первый день рождения малыша. По этому случаю Егор Андреевич опубликовал на своей странице в Инстаграме снимок ребенка. «А вот мой сынок!» — подписал фотографию кинорежиссер (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Поклонники Кончаловского обрадовались, что он наконец решил показать лицо сына. Фолловеры пришли к выводу, что мальчик унаследовал много отцовских черт. «Сколько радости в глазах папочки, прямо ''заражаешься'' ею. Сынок, на мой взгляд, очень похож на отца», «Какой прелестный малыш!», «Копия папа!», «На вас похож!», «Какой хитрый малый, все лучшее взял от отца и бабушки», — написали подписчики в комментариях к посту.
Интернет-пользователи также предположили, что в будущем Тимур пойдет по стопам знаменитых родственников.
«Вылитый папа»: Егор Кончаловский показал подросшего сына
Режиссер Егор Кончаловский долгое время скрывал расставание с Любовью Толкалиной и появление новой возлюбленной. Лишь в марте прошлого года продолжатель знаменитой династии рассказал о своей избраннице, адвокате Марии Леоновой. А уже в апреле стало известно о том, что пассия Кончаловского-младшего родила ему сына Тимура.
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Сын - это благословение небес, повезло Егору. Счастлив, наверно, беспредельно.
что-то сходства не видно?