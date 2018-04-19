Ксения Бородина в своем Инстаграме ведет живой диалог с подписчиками, отвечая на их вопросы. Телеведущая не дает свою семью в обиду и всегда заступается за близких, если кто-то из фолловеров оставляет под кадрами негативные комментарии. Однако на сей раз Ксения не на шутку разозлилась и даже опубликовала отдельный пост, в котором жестко осадила хейтеров и даже выложила их фото.
Дело в том, что на днях Бородина опубликовала снимок своей старшей дочери Маруси с ее подругами, у одной из которых был День рождения. Знаменитость сказала в адрес именинницы много теплых слов. Однако некоторые подписчики отреагировали на праздничное фото иначе, раскритиковав внешность девочек.
«Очень мне жаль, что в нашей стране нет наказания хотя бы в виде штрафа за грязный язык людей в интернете! И эта безнаказанность дает вот таким людям право оскорблять не только нас, но и деток. Читая комментарии под последним постом, хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткой промыть! Правильно, что в некоторых странах, ты не то, чтобы фото не можешь сделать без разрешения, так ты еще и штраф заплатишь за грязный рот! А у нас, к сожалению, безнаказанность, поэтому интернет развязал руки многим бабам с грязными ртами, которые от собственной неудовлетворенности жизнью, мужьями, работой или не работой, льют эту грязь», — написала Ксения.
Телеведущая добавила, что ей стыдно за общество, за людей в целом и за «такие жалкие души».
«Грязные рты, которые хочется с порошком промыть»: Ксения Бородина жестко ответила хейтерам из-за критики детей
Ксения Бородина в своем Инстаграме ведет живой диалог с подписчиками, отвечая на их вопросы. Телеведущая не дает свою семью в обиду и всегда заступается за близких, если кто-то из фолловеров оставляет под кадрами негативные комментарии. Однако на сей раз Ксения не на шутку разозлилась и даже опубликовала отдельный пост, в котором жестко осадила хейтеров и даже выложила их фото.
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