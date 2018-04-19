Виктория Дайнеко, по ее собственным словам, уже отошла от развода с Дмитрием Клейманом и готова полюбить снова. Кажется, у певицы появился поклонник и ее личная жизнь начала налаживаться.

1 2 3 ... 14 Поклонники надеются, что личная жизнь Виктории Дайнеко начала налаживаться

Не так давно Виктория Дайнеко призналась, что готова к новым отношениям и хочет встретить человека, которого сможет познакомить с дочерью. Кажется, певица уже приступила к осуществлению своих планов. На днях исполнительница в компании таинственного незнакомца посетила один из столичных ресторанов.



Поклонница прислала Виктории фотографию, на которой певица запечатлена с мужчиной спортивного телосложения. Лица молодого человека на кадре не видно. Дайнеко остроумно отреагировала на этот снимок. «Вот прям с парнем поужинать нельзя без фотоотчетов в Stories. Всех женихов мне распугаете так!» —написала певица в своем Инстаграме.



Исполнительница, за редким исключением, предпочитает не комментировать свою личную жизнь. Так, недавно она высказалась по поводу интервью бывшего мужа Дмитрия Клеймана и заявила, что во время брака была вынуждена защищать себя и дочь от домашнего насилия.

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