Не так давно Виктория Дайнеко призналась, что готова к новым отношениям и хочет встретить человека, которого сможет познакомить с дочерью. Кажется, певица уже приступила к осуществлению своих планов. На днях исполнительница в компании таинственного незнакомца посетила один из столичных ресторанов.
Поклонница прислала Виктории фотографию, на которой певица запечатлена с мужчиной спортивного телосложения. Лица молодого человека на кадре не видно. Дайнеко остроумно отреагировала на этот снимок. «Вот прям с парнем поужинать нельзя без фотоотчетов в Stories. Всех женихов мне распугаете так!» —написала певица в своем Инстаграме.
Исполнительница, за редким исключением, предпочитает не комментировать свою личную жизнь. Так, недавно она высказалась по поводу интервью бывшего мужа Дмитрия Клеймана и заявила, что во время брака была вынуждена защищать себя и дочь от домашнего насилия.
Виктория Данеко впервые после развода была замечена на романтическом свидании
Не так давно Виктория Дайнеко призналась, что готова к новым отношениям и хочет встретить человека, которого сможет познакомить с дочерью. Кажется, певица уже приступила к осуществлению своих планов. На днях исполнительница в компании таинственного незнакомца посетила один из столичных ресторанов.
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