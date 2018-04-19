После расставания с Ченингом Татумом Дженна Деван взяла небольшой перерыв и перестала выкладывать в социальных сетях свои фотографии. Инста-детокс продлился не больше недели, и теперь 37-летняя актриса вновь готова к общению со своей 5-миллионной армией подписчиков.



19 апреля Деван опубликовала снимок из постели. Не подумайте ничего неприличного — на фото красотка Дженна позирует в кружевном белье и белой рубашке.



Встречается ли с кем-то знаменитость или нет — неизвестно, но, судя по всему, к отношениям она пока и не стремится, наслаждаясь одиночеством. Ей и так хорошо!



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