После расставания с Ченингом Татумом Дженна Деван взяла небольшой перерыв и перестала выкладывать в социальных сетях свои фотографии. Инста-детокс продлился не больше недели, и теперь 37-летняя актриса вновь готова к общению со своей 5-миллионной армией подписчиков.
19 апреля Деван опубликовала снимок из постели. Не подумайте ничего неприличного — на фото красотка Дженна позирует в кружевном белье и белой рубашке.
Встречается ли с кем-то знаменитость или нет — неизвестно, но, судя по всему, к отношениям она пока и не стремится, наслаждаясь одиночеством. Ей и так хорошо!
Дженна Деван одинока, счастлива и очень сексуальна
После расставания с Ченингом Татумом Дженна Деван взяла небольшой перерыв и перестала выкладывать в социальных сетях свои фотографии. Инста-детокс продлился не больше недели, и теперь 37-летняя актриса вновь готова к общению со своей 5-миллионной армией подписчиков.
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Действительно Молода сексуальна знаменита и свободна уверена получше мужчину себе найдет чем бывший.