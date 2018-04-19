Любители русского балета, проживающие в Америке, с нетерпением ждали приезда главной звезды Большого театра Ольги Смирновой. Однако выступление девушки пришлось отменить.





1 2 3 ... 10 26-летней балерине Ольге Смирновой отказали во въезде в Америку

19 апреля стало известно о том, что приме Большого театра Ольге Смирновой было отказано во въезде в США. Вместе с ней визу не получил и Якопо Тисси — итальянский танцор и бывший солист La Scala, присоединившийся к труппе Большого в 2017 году.



Иностранные журналисты связывают эту ситуацию с напряженными отношениями между двумя супердержавами и уверены, танцовщики стали жертвами политической игры. Российские СМИ цитируют слова обеспокоенной сложившейся ситуацией Линды Морзе, председателя международного танцевального конкурса: «Если вы вспомните историю балета, даже в худшие [моменты] холодной войны артисты Большого и Мариинского театров приезжали сюда».



Руководство Большого театра придерживается иной точки зрения. «Скорее всего, речь идет о техническом сбое. Это рабочая виза, которую просто не успели оформить», — сообщили журналистам в пресс-службе ГАБТ.



Якопо Тисси и Ольга Смирнова, которую многие эксперты называют сейчас балериной номер один в мире, должны были танцевать в Линкольн-центре, и билеты на их выступление были раскуплены еще в начале апреля.



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