Герои реалити-шоу «Дом-2» находятся под наблюдением камер 24 часа в сутки и привыкли ничего не скрывать от зрителей. Однако новое фото Ольги Жариковой, на котором они с Александром Гобозовым позируют в ванной обнаженными, пользователи Сети сочли уж слишком откровенным.

1 2 3 ... 10 Откровенный снимок Александра Гобозова и Ольги Жариковой не понравился пользователям Сети

35-летний Александр Гобозов и 23-летняя Ольга Жарикова недавно находятся в отношениях, однако уже не скрывают пылких чувств друг другу. На днях Жарикова опубликовала на своей странице в Инстаграме снимок, на котором они с возлюбленным позируют обнаженными в ванной. Гобозов держится за грудь девушки, а остальные ее интимные части тела едва прикрывает мыльная пена.

«Мне просто показалось, что это была любовь. Мне просто показалось и больше не надо слов. Мне просто показалось, что сердце стучало в такт. Мне просто показалось, но это давно не так. Мне просто показалось...» — подписала Ольга фотографию.

Однако фолловеры девушки не обратили внимание на лирический текст, которым она, похоже, намекает на проблемы в отношениях с возлюбленным.

Подписчики начали осуждать Жарикову за то, что она выкладывает настолько откровенные кадры.

«Оль не надо таких фоток уважай себя», «К чему такое фото? Странные люди…», «Удали фото, не позорь себя», — написали в комментариях к фотографии пользователи Сети (орфография и пунктуация авторов сохранены). Фолловеры также посоветовали Жариковой подумать о том, что этот снимок могут увидеть ее родители.



Напомним, что Александр Гобозов уже дважды становился участником телестройки. Даже свадьба мужчины с Алианой Устиненко прошла под прицелом телекамер, однако стоило только паре покинуть периметр «Дома-2», как их брак распался. Теперь Гобозов вернулся, чтобы найти новую любовь.

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