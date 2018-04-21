На прошедшей неделе мы узнали, кто из родни Дмитрия Нагиева обосновался в Голливуде, почему Филипп Киркоров и Николай Басков завидуют Тимати, а заодно выяснили, как отреагировала Ирена Понарошку на запрет Телеграма.

1 2 3 ... 21 Вот это кино! Дмитрий Нагиев, по его собственным словам, нашел богатого брата в Голливуде

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.



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