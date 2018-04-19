45-летняя Дарья Повереннова откровенно рассказала, как оставила мужа ради коллеги по сериалу «День рождения Буржуя». Однако Валерий Николаев не оценил жертву актрисы и бросил ее ради Татьяны Овсиенко.

1 2 3 ... 12 Дарья Повереннова рассказала о романе с Валерием Николаевым

Дарья Повереннова старается не афишировать подробности личной жизни. Однако в эфире телеперадачи «Судьба человека» актриса разоткровенничалась. Дарья рассказала, как тяжело переживала предательство Валерия Николаева, к которому питала сильные чувства.



Дарья влюбилась в Валерия на съемках второй части сериала «День рождения Буржуя» в начале нулевых. На тот момент актер уже был свободен от брака с Ириной Апексимовой. Ради любви Дарья Повереннова ушла от мужа Александра Жигалкина, с которым прожила в браке 10 лет. Даже их общая дочь Полина не остановила актрису, потерявшую голову от любви.



Николаев не оценил жертву Поверенновой. Хотя, как признается Дарья, он никогда ничего ей не обещал.



«Не могу тебе дать гарантий, что ты будешь той женщиной, с которой я проживу до конца своей жизни», — цитирует бывшего возлюбленного Дарья.

Сейчас, когда прошло уже достаточно времени, артистка понимает, что сама придумала себе неземную любовь и идеализировала коллегу. Дарья оправдывала нежелание Игоря проводить с ней много времени тем, что он занят на работе, и надеялась, что все наладится. Однако спустя два года Повереннова узнала, что у Николаева есть другая женщина. Он влюбился в Татьяну Овсиенко. «Для меня это была катастрофа, я погружалась в ситуацию отчаяния», — поделилась воспоминаниями актриса.



Сейчас у Дарьи Поверенновой роман с ректором московской школы управления «Сколково» Андреем Шароновым, с которым она познакомилась через общих друзей. Актриса признается, что с этим мужчиной она становится лучше.

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