О членах королевской семьи Великобритании мы знаем достаточно много. Однако дочь будущей королевы-консорт Камиллы Паркер Боулз, 40-летняя Лора Лопез, до недавнего времени оставалась для пользователей Сети темной лошадкой.

1 2 3 ... 11 Папарацци подловили дочь герцогини Камиллы Лору в нетрезвом состоянии (на фото: с мужем Гарри Лопезом)

На днях Лора Лопез попала в объективы папарацци на выходе из ночного клуба LouLou в центральном Лондоне. Дочь Камиллы Паркер Боулз явно находилась в нетрезвом состоянии. Лору сопровождал ее муж Гарри, который тоже был навеселе. По данным СМИ, пара провела вечер с друзьями. Пользователи Сети тут же сделали вывод, что дочь будущей королевы — любительница горячительных напитков и увеселительных заведений.



Однако раньше за Лорой ничего подобного замечали. Девушка из хорошей семьи получила отличное образование в Оксфорде, затем работала журналисткой в британском таблоиде Daily Mail и вела колонку о кулинарии в Tatler. В 2006 году падчерица принца Чарльза вышла замуж за бухгалтера Гарри Лопеза, который, как и она, происходит из древнего аристократического рода. Молодые люди стали поистине идеальной парой. Лора — хрупкая блондинка, ее супруг — высокий статный брюнет.



Гарри Лопез, кстати, как и сводные братья Лоры, учился в Итоне. Сейчас он работает в сфере финансов, а в студенческие годы подрабатывал моделью нижнего белья Calvin Klein.



В 2008-м у пары родилась дочь Элайза, а в 2009 году — сыновья-близнецы Гус и Луи. Сейчас Лора Лопез руководит художественной галереей в Лондоне.

Такая, как все

Британская королевская семья — одна из самых уважаемых в мире. Однако только кажется, что монаршие особы не могу позволить себе ничего лишнего. На самом деле, с ними связано немалое количество скандалов.



Принц Гарри, чью свадьбу с Меган Маркл весь мир ждет с нетерпением, не всегда был примерным молодым человеком. Уже в 18 лет он попал в реабилитационный центр, где проходил лечение от алкоголизма и наркомании. Гарри участвовал в драках и менял женщин как перчатки. А стриптиз принца в Лас-Вегасе и костюм со свастикой вряд ли когда-нибудь забудут СМИ. Его родного брата принца Уильяма тоже не раз заставали за жаркими танцами в ночных клубах в окружении моделей.



Каждый человек может позволить себе расслабиться и отдохнуть. Лора Лопез, несмотря на знатное происхождение, не стала исключением. Тем более, что аристократка не была замечена танцующей на барной стойке в окружении стриптизеров.

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