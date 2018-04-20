Актер Данила Козловский стал гостем онлайн-шоу «ОК на связи!». В прямом эфире, который собрал более 5 миллионов просмотров, артист ответил на вопросы пользователей и партнеров Одноклассников. Данила рассказал о съемках нового фильма «Тренер», хейтерах и продолжении «Духless 3».





1 2 3 4 5 Данила Козловский ответил на вопросы Одноклассников

О съемках фильма «Тренер» в Лондоне

Возникла такая безумная идея. Дальше надо было как-то договориться с руководством «Челси». Кто руководит «Челси»? Роман Аркадьевич Абрамович. Ты пытаешься долгое время выйти на Романа Аркадьевича, приходишь к нему, рассказываешь идею, он по непонятным для тебя причинам ее поддерживает и помогает в организации сложнейших съемок на территории Англии. Стэмфорд Бридж в день матча фактически принадлежит национальной английской премьер-лиге. Это самый дорогой чемпионат и самые дорогие трансляции, поэтому много правовых, административных и юридических нюансов. Нам во всем этом помогли клуб и Роман Аркадьевич, и директор клуба Марина Грановская, которые не знают слова «нет». Поэтому мы сняли очень важный для нас эпизод, там до нас никто художественное кино не снимал.

О том, каким должен быть тренер

Он должен быть жестким. Не стоит это путать с самодурством, диктатом или жестокостью. Как и режиссер-постановщик на площадке, как художественный руководитель в театре, как, прошу прощения, президент страны. Жесткость должна присутствовать в управлении, но это во благо результату. Я знаю много жестких руководителей и режиссеров, которых группа обожает, потому что он сам любит свою группу, артистов, тех, с кем работает.

Про «Духless 3»

Если то, что придумают сценаристы, будет для меня интересно, я сыграю. Если не будет интересно, я играть не буду. Деньги для меня важны, как и для всех нас, этот вопрос для меня один из принципиальных, но, к счастью, у меня сейчас есть возможность не вестись за хорошим денежным предложением.

О хейтерах

На сегодняшний день я точно не готов с этим не то что бороться, а даже просто обращать внимание. Потому что в ответ идет какая-то действительно очень негативная волна. Я говорю сейчас не о российском зрителе. Я говорю об анонимном интернет-сообществе, в котором действительно происходит много не самого приятного. Я очень жалею о том, что как-то ошибочно может быть воспринято, что мы действительно читаем то, что они говорят, в таком большом количестве. Я считаю, что это пустота, которую лучше вообще не замечать. Они действительно имеют право писать, что хотят. Это их право, их желание.

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