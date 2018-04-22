Трудно поверить, но в этом году исполняется 17 лет с выхода на телеэкраны первого эпизода комедийного сериала «Клиника». Как изменились исполнители главных ролей и как сложились их судьбы после завершения культового ситкома, рассказывает и показывает Woman.ru.

1 2 3 ... 32 «Клиника» стала одним из самых популярных сериалов нулевых

Сериалы про врачей всегда пользовались бешеной популярностью — вспомнить только «Скорую помощь» с молодым Джорджем Клуни, растянувшуюся на целых 15 сезонов. Как правило, такие шоу очень мелодраматичны и постоянно держат зрителей в напряжении. Но оказалось, что проекты про будни медиков могут быть не только эмоционально тяжелыми, но и очень даже веселыми и жизнеутверждающими. В октябре 2001 года состоялась премьера ситкома «Клиника», который сразу полюбился нам незамысловатым сюжетом и легким юмором.



На протяжении девяти лет фанаты сериала продлевали себе жизнь, наблюдая за жизненными перипетиями, профессиональными успехами и неудачами молодых докторов больницы «Святое сердце».



Создатели этого проекта уделили большое внимание не только аспектам работы врачей, но и всегда актуальным темам любви и дружбы.

К слову, запутанные романтические отношения главных героев в свое время многих заставили понервничать. С первого сезона фанаты мечтали «поженить» непосредственного Джей Ди и серьезную Элиотт, но сценаристы будто нарочно из сезона в сезон разводили сладкую парочку. Крепкий дружеский союз все того же Джона Дориана и Кристофера Терка — вообще отдельная песня. Парни всегда были на одной волне и настолько трогательно относились друг к другу, что располагали к себе еще больше.



Финальная серия «Клиники» была показана в марте 2010 года, но фанаты по-прежнему цитируют шутки центральных персонажей, вспоминают забавные и немного безумные фантазии Джей Ди, а также жесткие, но при этом справедливые нравоучения саркастичного доктора Кокса.



С тех пор, как завершился сериал, прошло уже немало времени, поэтому мы решили узнать о том, как обстоят дела у исполнителей главных ролей. Как сегодня складывается жизнь Зака Браффа, Сары Чок, Дональда Фэйсона и других звезд одного из самых популярных ситкомов прошлого десятилетия, рассказываем в этом материале.

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