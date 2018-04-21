Веру Сотникову вывел из себя сотрудник авиакомпании

57-летняя Вера Сотникова была возмущена нарушением своих прав в аэропорту Волгограда. Артистка обратилась к генеральному директору компании-перевозчика с просьбой разобраться в случившемся.

1 2 3 ... 8 Веру Сотникову возмутило поведение сотрудника одной из авиакомпаний

Вера Сотникова много путешествует по стране. Недавно в аэропорту Волгограда с артисткой случился неприятный инцидент, о котором она рассказала на своей странице в Инстаграме.



При регистрации на рейс сотрудник авиакомпании настойчиво попросил Сотникову замерить дамскую сумку. «Я долго объясняла, что это моя женская сумка! Это не ручная кладь! На что начальником смены было сказано: ''Я здесь начальник и я решаю, что делать''. На мой отказ дать ему в руки свою сумку, он пригрозил не посадить меня на самолет!» — поделилась актриса в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).



Работник аэропорта буквально выхватил у Сотниковой крошечную сумку-рюкзачок и поместил в калибратор, при этом он помял дорогую косметику и испортил саму вещь, так как от нее отлетели стразы.



Вера Сотникова была возмущена произошедшим, ведь во всем мире дамская сумка не является ручной кладью и не должна измеряться при регистрации. По словам артистки, она уже третий раз сталкивается с этой проблемой именно в Волгограде, что особенно обидно, ведь это ее родной город.



«Вот как провожают людей посетивших мою родину!!! Позор!» — возмутилась Сотникова. Актриса обратилась генеральному директору авиакомпании с просьбой разобраться в случившемся и не расстраивать пассажиров.



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