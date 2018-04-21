Вера Сотникова много путешествует по стране. Недавно в аэропорту Волгограда с артисткой случился неприятный инцидент, о котором она рассказала на своей странице в Инстаграме.
При регистрации на рейс сотрудник авиакомпании настойчиво попросил Сотникову замерить дамскую сумку. «Я долго объясняла, что это моя женская сумка! Это не ручная кладь! На что начальником смены было сказано: ''Я здесь начальник и я решаю, что делать''. На мой отказ дать ему в руки свою сумку, он пригрозил не посадить меня на самолет!» — поделилась актриса в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Работник аэропорта буквально выхватил у Сотниковой крошечную сумку-рюкзачок и поместил в калибратор, при этом он помял дорогую косметику и испортил саму вещь, так как от нее отлетели стразы.
Вера Сотникова была возмущена произошедшим, ведь во всем мире дамская сумка не является ручной кладью и не должна измеряться при регистрации. По словам артистки, она уже третий раз сталкивается с этой проблемой именно в Волгограде, что особенно обидно, ведь это ее родной город.
«Вот как провожают людей посетивших мою родину!!! Позор!» — возмутилась Сотникова. Актриса обратилась генеральному директору авиакомпании с просьбой разобраться в случившемся и не расстраивать пассажиров.
Веру Сотникову вывел из себя сотрудник авиакомпании
Вера Сотникова много путешествует по стране. Недавно в аэропорту Волгограда с артисткой случился неприятный инцидент, о котором она рассказала на своей странице в Инстаграме.
Реклама
-
- Беременность и слабое здоровье. Как перенести? (0)
- Как похудеть ? (0)
- Не пишет после первого свидания (0)
- Мама говорит что я крыса из-за денег (0)
- Сон (1)
- Вы не брезгуете ходить в бассейн? (7)
- Как вам имена Милана и Доминика? (8)
- Косметика - это вредная химия? (1)
- Как развлекаться при низкой зарплате? (9)
- Планирую с мужем развод (6)
- Длинноволосые, помогите советом) (11)
- Вы пользуетесь дешевой косметикой? (5)
- На 12 день цикла - бт 36,9, норма? (1)
- Странные месячные (0)
- Как преподнести это все в письменном виде? (7)
- Можно ли выписать из дома человека .. (4)
- Стоит ли его серьезно рассматривать?! (6)
- Принимать ли $ в подарок??? (9)
- Почему еда такая вонючая? (4)
- Разница в росте помеха интиму ? (9)
- Игорь Кеблушек биография (16236)
- Александр Шепс. 14 битва экстрасенсов (4129)
- Как вы относитесь к А.Пугачевой? (787)
- 2 самых красивых женщины планеты! (476)
- Любите ли вы Высоцкого,как люблю его я? (457)
- А вы оставляете чаевые в кафе,если да,то сколько? (445)
- Кто по-вашему лучше выглядит Моника Белуччи или Пинк? (387)
- Вижу прошлое, будущее,настоящее и характер человека (382)
- Если завтра война... (352)
- Влюбилась в знаменитость (374)
- Я влюбилась в актёра из фильма Сумерки (324)
- Кто хотя бы раз влюблялся в звезду? (310)
- На каких звездных детях природа не отдохнула? (297)
- Давайте укажем все свой возраст, ув. форумчанки, так сказать статистику Вумана? (281)
- восхищаюсь Лерой Кудрявцевой - в 38 выглядит на 18 (262)
- Елена Малышева - как она вам? (274)
- Опять про Оливье!... (257)
- Что вы думаете о Елене Миро? (261)
- Свекровь настраивает мужа против меня (220)
- Можно ли мужчине всю жизнь прожить одному,не имея жены и детей? (223)
-
- Веру Сотникову вывел из себя сотрудник авиакомпании (4)
- Козловский рассказал о съемках «Тренера» в Англии. Казалось бы, при чем тут Абрамович? (0)
- Уже не до смеха: почему идеальному с виду браку Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса предрекают неминуемый крах (12)
- «Это была катастрофа»: Дарья Повереннова рассказала об отношениях с Валерием Николаевым, ради которого ушла от мужа (6)
- У 70-летнего отца погибшего актера Владислава Галкина и его 45-летней жены родилась дочь (13)
- Ольга Бузова, Курбан Омаров и Дмитрий Нагиев в Инстаграме: самые интересные снимки недели (5)
- Буря в ванне: Александра Гобозова и Ольгу Жарикову пристыдили за откровенный снимок в пене (6)
- Самой юной приме Большого театра запретили въезд в США (4)
- Дженна Деван в трусах доказала, что у нее все пучком (5)
- Виктория Дайнеко впервые после развода была замечена на романтическом свидании (3)
- «Грязные рты, которые хочется с порошком промыть»: Ксения Бородина жестко ответила хейтерам из-за критики детей (69)
- «Вылитый папа»: Егор Кончаловский показал подросшего сына (7)
- Лера Кудрявцева: «Маша Распутина тоскует по покойной матери и практически не видится с отцом-инвалидом» (6)
- Что возьмет с собой в роддом Кейт Миддлтон — от талисмана для легких родов до фото королевы (4)
- Редкий выход Тины Тернер в свет доказал, что в свои 78 она выглядит невероятно свежо и бодро (15)
- Друг детства Меган Маркл рассказал, в каком возрасте она сама его поцеловала (1)
- «Наш миллиардер без яхты — как Дубай без эскортниц»: Лена Ленина о любимых игрушках российских олигархов и западных звезд (9)
- Дочь Дмитрия Хворостовского беременна первенцем (17)
- «Пора снова рожать лялечку»: дочь Бони так быстро выросла, что звезда готова стать мамой во второй раз (110)
- Лобода подогрела слухи о том, что беременна от солиста Rammstein (45)
- Шесть мужей и сотни воздыхателей: как «советская Брижит Бардо» покоряла мужчин одним взглядом (177)
- «Улыбки — лишь игра на публику»: инсайдер утверждает, что Миддлтон и Маркл на самом деле ненавидят друг друга (125)
- Почему настоящее лицо Алены Шишковой чуть шире, чем на фото в ее Инстаграме (121)
- «Пора снова рожать лялечку»: дочь Бони так быстро выросла, что звезда готова стать мамой во второй раз (110)
- Западные СМИ: Ченнинг Татум тайно встречается с Эмбер Херд (102)
- 70-летний Владимир Стеклов впервые показал двухмесячную дочь (92)
- Кончита Вурст сообщила о том, что больна ВИЧ (79)
- Российские СМИ: Бузова положила глаз на Радулова, и это взаимно (77)
- Жена Льва Лещенко до сих пор страдает из-за того, что у них нет детей (71)
- «Грязные рты, которые хочется с порошком промыть»: Ксения Бородина жестко ответила хейтерам из-за критики детей (69)
- Маша Распутина жестко прокомментировала смерть бывшего супруга (46)
- Лобода подогрела слухи о том, что беременна от солиста Rammstein (45)
- Только шея выдает истинный возраст моложавой 53-летней Ирины Безруковой (31)
- Звезды поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием, опубликовав ее архивные фото (29)
- Жена звезды «Глухаря» Олега Протасова на всю страну поскандалила с его предполагаемой беременной любовницей (27)
- Возмущенная поведением участников «Дома-2» Орлова устроила истерику и заявила, что больше не хочет вести шоу (26)
- Хлое Кардашьян рассекретила имя дочери: поклонники уверены, что оно связано с изменой Тристана Томпсона (25)
- Интернет-пользователи осудили актера Жидкова за то, что он разрешил 8-летней дочери прыгнуть с 170-метровой высоты (24)
- Ченнинг Татум и Дженна Деван перед разводом ссорились из-за Холли Берри, которая слишком близко дружила с актером (23)
- Те же грабли: Нэри Оксман своей нездоровой худобой напоминает многим Анджелину Джоли (20)
У ведущего перевозчика дамская сумка должна быть в трех измерениях 80 см и весить не более 5 кг.
Честно говоря, не знаю, кто тут прав. Но можно было не выкобениваться и дать ему сумочку померить, от него бы не убыло.
Во всем мире не вы*бываются и дают измерить свой багаж, потому что это прописано в правилах. Ох уж эти селебрити...
Что за перевозчик? Впервые слышу, что сумка ручной кладью не является. Если все помялось и отлетели стразы, значит сумка не впихивалась в измеритель.