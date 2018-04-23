В минувшие выходные западные селебрити зажигали на второй части музыкального фестиваля Coachella. Шоу Бейонсе с участием ее младшей сестры Соланж омрачилось неприятным инцидентом.

1 2 3 ... 15 Бейонсе и ее сестра Соланж упали во время выступления

От досадных недоразумений во время концертов не застрахованы даже артисты с мировым именем. 21 апреля Бейонсе чуть было не пострадала во время своего триумфального перформанса в рамках музыкального фестиваля Coachella, проходившего в Лос-Анджелесе.



36-летняя певица поднялась на сцену вместе со своей младшей сестрой, 31-летней Соланж Ноулз. Во время исполнения композиции Got Me Bodied артистки хотели впечатлить публику хореографией, но вышло неудачно. Судя по многочисленным видео, которые разлетелись по просторам Сети, Бейонсе собиралась то ли поднять Соланж, то ли просто обнять. Однако именно в этот момент девушка оступилась и завалилась на сестру.

Прерывать шоу из-за инцидента певицы, как истинные профессионалы своего дела, не стали. Через несколько секунд они вновь поднялись и продолжили танцевать как ни в чем не бывало.

Кстати, для своего выступления Бейонсе выбрала сексуальный наряд Balmain. Многодетная мать появилась на сцене в сияющем серебристо-белом боди, дополнив образ колготками в сетку.



В тот вечер артистка также исполнила несколько композиций вместе со своими коллегами по группе Destiny's Child — Келли Роуленд и Мишель Уильямс. Временное воссоединение девичьего трио вызвало восторженную реакцию у поклонников коллектива.

Сейчас читают