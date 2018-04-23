На днях Валерия с размахом отметила 50-летие, дав сразу два грандиозных сольных концерта. Многие знаменитости не смогли упустить случая поздравить певицу с этой важной датой.

Глядя на стройную и цветущую Валерию сложно сказать, что совсем недавно ей исполнилось 50 лет. Певица решила отметить юбилей с грандиозным масштабом. На днях артистка дала два сольных концерта под названием «К солнцу». Валерия долго готовилась к сложной программе, а последний месяц и вовсе почти не спала.



Оценить усилия знаменитости пришли многие ее коллеги. Среди зрителей были замечены Катя Лель, Лариса Долина, Татьяна Навка и Дмитрий Песков и другие. Некоторые звезды поспешили опубликовать в Инстаграме яркие кадры с последнего концерта певицы и ужина после него.



Напомним, артистка начала свою карьеру в начале 1990-х. Вскоре после развода с супругом Александром Шульгиным в начале 2000-х Валерия познакомилась с Иосифом Пригожиным. Певица и продюсер не только вместе работают вот уже почти 15 лет, но и состоят в счастливом браке.

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