На днях в Штатах состоялись похороны 92-летней Барбары Буш. Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон и Мелания Трамп посетили это траурное событие. Волну обсуждения среди интернет-пользователей неожиданно вызвали улыбки политических деятелей.

На днях на 93-м году жизни скончалась Барбара Буш. Бывшая первая леди США несколько лет страдала от хронических заболеваний сердца и легких. В минувшие выходные в Хьюстоне состоялись похороны супруги Джорджа Буша-старшего. Почтить память Барбары пришли не только ее родственники, но и бывшие президенты Штатов с супругами и первая леди страны.



После официальной церемонии Барак и Мишель Обамы, Билл и Хиллари Клинтон и Мелания Трамп сфотографировались вместе с Джорджом Бушем-старшим, Джорджом Бушем-младшим и Лорой Уэлч. Глядя на снимок, американцы удивились тому, что политические деятели буквально светились от счастья, как будто все они приходятся друг другу родственниками. Многие пользователи Сети были поражены, что экс-президенты США и их жены, а также первая леди страны чувствовали себя комфортно в компании друг друга, несмотря на разногласия в политических взглядах. Впрочем, некоторые американцы были возмущены их поведением, отметив, что на похоронах не подобает выражать свою радость.



Интернет-пользователи обратили особое внимание на Меланию — она была как никогда улыбчива и смеялась вместе с Бараком. Фанаты предположили, что миссис Трамп и другие пришедшие на похороны Барбары Буш пребывали в хорошем настроении, потому что Дональд Трамп не посетил церемонию. Однако многие пользователи Сети пришли к выводу, что это не является оправданием для подобного поведения.

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