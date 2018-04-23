На днях на 93-м году жизни скончалась Барбара Буш. Бывшая первая леди США несколько лет страдала от хронических заболеваний сердца и легких. В минувшие выходные в Хьюстоне состоялись похороны супруги Джорджа Буша-старшего. Почтить память Барбары пришли не только ее родственники, но и бывшие президенты Штатов с супругами и первая леди страны.
После официальной церемонии Барак и Мишель Обамы, Билл и Хиллари Клинтон и Мелания Трамп сфотографировались вместе с Джорджом Бушем-старшим, Джорджом Бушем-младшим и Лорой Уэлч. Глядя на снимок, американцы удивились тому, что политические деятели буквально светились от счастья, как будто все они приходятся друг другу родственниками. Многие пользователи Сети были поражены, что экс-президенты США и их жены, а также первая леди страны чувствовали себя комфортно в компании друг друга, несмотря на разногласия в политических взглядах. Впрочем, некоторые американцы были возмущены их поведением, отметив, что на похоронах не подобает выражать свою радость.
Интернет-пользователи обратили особое внимание на Меланию — она была как никогда улыбчива и смеялась вместе с Бараком. Фанаты предположили, что миссис Трамп и другие пришедшие на похороны Барбары Буш пребывали в хорошем настроении, потому что Дональд Трамп не посетил церемонию. Однако многие пользователи Сети пришли к выводу, что это не является оправданием для подобного поведения.
Бывшие президенты США с супругами и первая леди обескуражили пользователей Сети счастливым видом на похоронах Барбары Буш
На днях на 93-м году жизни скончалась Барбара Буш. Бывшая первая леди США несколько лет страдала от хронических заболеваний сердца и легких. В минувшие выходные в Хьюстоне состоялись похороны супруги Джорджа Буша-старшего. Почтить память Барбары пришли не только ее родственники, но и бывшие президенты Штатов с супругами и первая леди страны.
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Женщина умерла в почетном преклонном возрасте. На таких похоронах родные обычно вспоминают свои счастливые моменты, связанные с умершим, улыбаются, смеются. А здесь церемониальные поминки. Бывшие соперники встретились, обсудили насущное. Им нечего делить. Да и место встречи не предполагает политических контр.