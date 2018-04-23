Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни в октябре прошлого года. На днях представители Следственного комитета РФ сообщили, что недавно было решено провести дополнительные судебно-медицинские экспертизы, чтобы пролить свет на причину смерти актера.

1 2 3 ... 15 СК РФ вновь расследует дело о смерти Дмитрия Марьянова

В октябре прошлого года общественность была поражена новостью о том, что умер Дмитрий Марьянов. В Сети ходили различные слухи о причине смерти актера: от тромбоэмболии до алкогольной зависимости. СМИ же сообщали противоречивую информацию о последнем дне Марьянова. Масла в огонь подливали сплетни о том, что Ксения Бик, вдова Дмитрия Марьянова, могла быть причастна к его смерти. Так, например, считала и Ирина Лобачева, бывшая гражданская жена актера.



Позже у следователей появилась основная версия: сотрудники правоохранительных органов полагали, что Дмитрий мог умереть, потому что принимал несовместимые препараты. В крови Марьянова было обнаружено высокое содержание феназепама и галоперидола. Якобы эти сильнодействующие лекарства вводили актеру сотрудники реабилитационного центра «Феникс», не выяснив, есть ли у него противопоказания. Тогда же против директора организации было возбуждено уголовное дело.



На днях Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области, заявила ТАССу о том, что вновь начато расследование по делу о смерти Марьянова.

«Проводятся две комплексные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых дадут ответы на ряд вопросов, в том числе о причине смерти», — отметила Врадий.

Представитель СК РФ также добавила, что экспертизы должны показать, была ли возможность спасти Дмитрия, если бы персонал рехаба отреагировал на первое сообщение актера о том, что ему стало плохо, и вызвал скорую помощь своевременно.

Сейчас читают