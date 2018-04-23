Лолита Милявская регулярно делится с фолловерами в Инстаграме деталями своей жизни. Певица часто откровенно общается с подписчиками и не стесняется в выражениях, комментируя негативные отзывы злопыхателей. Многие фанаты восхищаются непосредственностью Лолиты.
На днях Милявская рассказала в соцсети, что недавно с ней произошла комичная ситуация, когда она переходила российско-китайскую границу. Пограничник сначала долго разглядывал ее паспорт, а потом сходил за переводчиком, чтобы спросить, женщина она или мужчина. Лолита же не растерялась, услышав подобный вопрос.
Знаменитость отметила, что спустя некоторое время обескураженные сотрудники правопорядка все-таки пропустили ее. Лолита восприняла эту ситуацию с юмором и ничуть не обиделась на вопрос пограничника. Фолловеры пришли в восторг от остроумного ответа Милявской и попросили ее почаще рассказывать забавные истории из жизни.