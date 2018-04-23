54-летняя Лолита Милявская не боится иронизировать над самой собой. На днях артистка рассказала подписчикам в Инстаграме о неловкой ситуации, произошедшей с ней на российско-китайской границе.

1 2 3 ... 15 Лолита Милявская рассказала, как попала в комичную ситуацию на российско-китайской границе

Лолита Милявская регулярно делится с фолловерами в Инстаграме деталями своей жизни. Певица часто откровенно общается с подписчиками и не стесняется в выражениях, комментируя негативные отзывы злопыхателей. Многие фанаты восхищаются непосредственностью Лолиты.



На днях Милявская рассказала в соцсети, что недавно с ней произошла комичная ситуация, когда она переходила российско-китайскую границу. Пограничник сначала долго разглядывал ее паспорт, а потом сходил за переводчиком, чтобы спросить, женщина она или мужчина. Лолита же не растерялась, услышав подобный вопрос.

«Я сказала, что мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть», — добавила певица.

Знаменитость отметила, что спустя некоторое время обескураженные сотрудники правопорядка все-таки пропустили ее. Лолита восприняла эту ситуацию с юмором и ничуть не обиделась на вопрос пограничника. Фолловеры пришли в восторг от остроумного ответа Милявской и попросили ее почаще рассказывать забавные истории из жизни.

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