23 апреля у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился второй сын. Счастливые супруги по традиции вышли на крыльцо госпиталя Святой Марии, чтобы показать миру новорожденного кроху.

1 2 3 ... 23 Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного малыша

В сентябре прошлого года Кенсингтонский дворец заявил о том, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. Поначалу герцогиня Кембриджская сильно страдала от токсикоза, как и в предыдущие две беременности. Однако спустя несколько месяцев супруга принца Уильяма почувствовала себя лучше и стала активно посещать официальные мероприятия. В конце марта этого года Кейт ушла в декрет и с головой окунулась в заботы о принце Джордже и принцессе Шарлотте и подготовке к родам.



23 апреля Кенсингтонский дворец с радостью сообщил о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз. Герцогиня Кембриджская родила второго сына весом 3 килограмма 800 граммов в лондонской клинике Святой Марии, где появились на свет и ее старшие дети. В этот же день спустя несколько часов супруги по традиции вышли на крыльцо госпиталя вместе с новорожденным малышом.



Елизавета II, к сожалению, не смогла навестить молодую маму и кроху в клинике, так как находилась в другом городе. Однако королева уже выразила свою радость по поводу рождения шестого правнука.

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