В сентябре прошлого года Кенсингтонский дворец заявил о том, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. Поначалу герцогиня Кембриджская сильно страдала от токсикоза, как и в предыдущие две беременности. Однако спустя несколько месяцев супруга принца Уильяма почувствовала себя лучше и стала активно посещать официальные мероприятия. В конце марта этого года Кейт ушла в декрет и с головой окунулась в заботы о принце Джордже и принцессе Шарлотте и подготовке к родам.
23 апреля Кенсингтонский дворец с радостью сообщил о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз. Герцогиня Кембриджская родила второго сына весом 3 килограмма 800 граммов в лондонской клинике Святой Марии, где появились на свет и ее старшие дети. В этот же день спустя несколько часов супруги по традиции вышли на крыльцо госпиталя вместе с новорожденным малышом.
Елизавета II, к сожалению, не смогла навестить молодую маму и кроху в клинике, так как находилась в другом городе. Однако королева уже выразила свою радость по поводу рождения шестого правнука.
Красный день: Кейт Миддлтон появилась на выходе из клиники с новорожденным малышом
В сентябре прошлого года Кенсингтонский дворец заявил о том, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. Поначалу герцогиня Кембриджская сильно страдала от токсикоза, как и в предыдущие две беременности. Однако спустя несколько месяцев супруга принца Уильяма почувствовала себя лучше и стала активно посещать официальные мероприятия. В конце марта этого года Кейт ушла в декрет и с головой окунулась в заботы о принце Джордже и принцессе Шарлотте и подготовке к родам.
Реклама
-
- Секс по дружбе (0)
- Беременна ли Я? (3)
- Простуда в 3 трисестре (4)
- Кто обесцвечивает волосы пудрой? (1)
- Поддержите меня, побольше людей (8)
- Хочу влюбиться, но муж мешает ) (4)
- Кто шарит в вибере, зайдите (4)
- Ничего не получается с девушками... помогите (12)
- Как первой подойти к парню (17)
- Не звонит - не понравился секс? (9)
- Работа оператором. А стоит ли?? (5)
- Дружба или любовь (5)
- помогите найти фильм российский очень нужно (0)
- 19дней задержки (0)
- В отношениях ищу негатив (3)
- Может ли прибавиться вес из-за отсутствия месячных? (1)
- Реально ли выучить и начать думать на другом языке ?? (2)
- Диета в первый месяц кормления (5)
- Почему так рано взрослеют девочки в наше время? (21)
- Найти друзей в новом городе (7)
- Игорь Кеблушек биография (16236)
- Александр Шепс. 14 битва экстрасенсов (4129)
- Как вы относитесь к А.Пугачевой? (787)
- 2 самых красивых женщины планеты! (476)
- Любите ли вы Высоцкого,как люблю его я? (457)
- А вы оставляете чаевые в кафе,если да,то сколько? (445)
- Кто по-вашему лучше выглядит Моника Белуччи или Пинк? (387)
- Вижу прошлое, будущее,настоящее и характер человека (382)
- Если завтра война... (352)
- Влюбилась в знаменитость (375)
- Я влюбилась в актёра из фильма Сумерки (324)
- Кто хотя бы раз влюблялся в звезду? (310)
- На каких звездных детях природа не отдохнула? (297)
- Давайте укажем все свой возраст, ув. форумчанки, так сказать статистику Вумана? (281)
- восхищаюсь Лерой Кудрявцевой - в 38 выглядит на 18 (262)
- Елена Малышева - как она вам? (274)
- Опять про Оливье!... (257)
- Что вы думаете о Елене Миро? (261)
- Свекровь настраивает мужа против меня (220)
- Можно ли мужчине всю жизнь прожить одному,не имея жены и детей? (223)
-
- Красный день: Кейт Миддлтон появилась на выходе из клиники с новорожденным малышом (25)
- Китайские пограничники не хотели пропускать Лолиту в страну, спутав ее с мужчиной (0)
- Правоохранительные органы вновь назначили расследование по делу о смерти Дмитрия Марьянова (1)
- Ирина Понаровская сменила оттенок волос на розово-пепельный, но не перестала выглядеть как леди (4)
- Бывшие президенты США с супругами и первая леди обескуражили пользователей Сети счастливым видом на похоронах Барбары Буш (5)
- Аврил Лавин поразила сияющим видом, впервые за два года появившись на светском мероприятии (2)
- Ани Лорак, Инна и Дмитрий Маликовы и другие звезды посетили юбилейный концерт Валерии (1)
- Выступление Бейонсе и ее сестры на Coachella запомнилось не эффектными нарядами, а досадным падением певиц (6)
- Веру Сотникову вывел из себя сотрудник авиакомпании (27)
- Шутки в сторону! Что стало с актерами популярного комедийного сериала «Клиника» (12)
- Сказка, ставшая кошмаром: жизнь и смерть неотразимо-скандальной Анны Николь Смит (22)
- Козловский рассказал о съемках «Тренера» в Англии. Казалось бы, при чем тут Абрамович? (0)
- Уже не до смеха: почему идеальному с виду браку Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса предрекают неминуемый крах (12)
- Сводная сестра принцев Гарри и Уильяма Лора не прочь оторваться в ночном клубе (7)
- «Это была катастрофа»: Дарья Повереннова рассказала об отношениях с Валерием Николаевым, ради которого ушла от мужа (6)
- У 70-летнего отца погибшего актера Владислава Галкина и его 45-летней жены родилась дочь (15)
- Ольга Бузова, Курбан Омаров и Дмитрий Нагиев в Инстаграме: самые интересные снимки недели (1)
- Буря в ванне: Александра Гобозова и Ольгу Жарикову пристыдили за откровенный снимок в пене (6)
- Самой юной приме Большого театра запретили въезд в США (4)
- Дженна Деван в трусах доказала, что у нее все пучком (5)
- «Улыбки — лишь игра на публику»: инсайдер утверждает, что Миддлтон и Маркл на самом деле ненавидят друг друга (125)
- Почему настоящее лицо Алены Шишковой чуть шире, чем на фото в ее Инстаграме (121)
- «Пора снова рожать лялечку»: дочь Бони так быстро выросла, что звезда готова стать мамой во второй раз (111)
- Западные СМИ: Ченнинг Татум тайно встречается с Эмбер Херд (102)
- 70-летний Владимир Стеклов впервые показал двухмесячную дочь (92)
- Кончита Вурст сообщила о том, что больна ВИЧ (79)
- Российские СМИ: Бузова положила глаз на Радулова, и это взаимно (77)
- Жена Льва Лещенко до сих пор страдает из-за того, что у них нет детей (71)
- «Грязные рты, которые хочется с порошком промыть»: Ксения Бородина жестко ответила хейтерам из-за критики детей (69)
- Лобода подогрела слухи о том, что беременна от солиста Rammstein (45)
- Только шея выдает истинный возраст моложавой 53-летней Ирины Безруковой (31)
- Звезды поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием, опубликовав ее архивные фото (29)
- Жена звезды «Глухаря» Олега Протасова на всю страну поскандалила с его предполагаемой беременной любовницей (27)
- Веру Сотникову вывел из себя сотрудник авиакомпании (27)
- Возмущенная поведением участников «Дома-2» Орлова устроила истерику и заявила, что больше не хочет вести шоу (26)
- Хлое Кардашьян рассекретила имя дочери: поклонники уверены, что оно связано с изменой Тристана Томпсона (25)
- Интернет-пользователи осудили актера Жидкова за то, что он разрешил 8-летней дочери прыгнуть с 170-метровой высоты (24)
- Сказка, ставшая кошмаром: жизнь и смерть неотразимо-скандальной Анны Николь Смит (22)
- Те же грабли: Нэри Оксман своей нездоровой худобой напоминает многим Анджелину Джоли (20)
- Состояние нестояния: звезда подиумов напилась до неприличия (19)
Вот нравится мне Катя. Нет ни чванливости ни высокомерия. Девчонка с соседнего двора. И улыбка от сердца, а не натянутые маски. Ей счастья желаю.
Сама одевается как бабка по моде 60х. В вечно подстреленных платьях. И дети так же убого одеты
Сама одевается как бабка по моде 60х. В вечно подстреленных платьях. И дети так же убого одеты
Катюша хороша. За ручки держаться ) так мило. Малыш на маленькую шарлотту похож, по- моему.
Хороши оба! Малыш на шарлотту похож.
Фирменный виндзорский нос))
Билли страшненький. *** poжa все ж таки. На одной фотографии он показывает знак «6» - характерный признак сатанинского культа и их любимой циферки.
Сама одевается как бабка по моде 60х. В вечно подстреленных платьях. И дети так же убого одеты
С утра родила, через несколько часов уже на шпильке) сильная женщина. А ребёнку тоже стресс. Но все по протоколу. Я после родов ещё пару дней держась за стенку ходила..
Сама одевается как бабка по моде 60х. В вечно подстреленных платьях. И дети так же убого одеты