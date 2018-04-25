На днях 37-летняя Катя Гордон заявила, что не видит ничего плохого в том, что женщины кормят грудничков в общественных местах. 43-летняя Алла Довлатова придерживается противоположной точки зрения, поэтому раскритиковала правозащитницу.

1 2 3 ... 15 Алла Довлатова раскритиковала Катю Гордон в прямом эфире

В последнее время интернет-пользователи активно спорят о том, прилично ли женщине кормить грудью ребенка в общественных местах. На днях Катя Гордон решила высказать свое мнение на этот счет. Мама двоих детей прочитала на камеру проникновенное стихотворение и опубликовала видео в Инстаграме. Правозащитница дала понять, что не стоит стыдиться кормления грудничка, а противники этого естественного процесса — «извращенцы, снобы и изуверы».



Алла Довлатова оказалась среди тех людей, кто посмотрел ролик Кати Гордон. Радиоведущая отреагировала на выступление юриста во время прямого эфира. Довлатова, назвав Гордон «страшненькой», заявила, что она испытывает недостаток мужского внимания, раз готова лишний раз показать бюст на публике.



К слову, Довлатова и прежде говорила в соцсетях о том, что мамам следует в обязательном порядке прикрывать грудь, а по возможности кормить малышей в специальных комнатах матери и ребенка. Алла отмечала, что существует немало приспособлений для этого деликатного процесса.



Катя обиделась на Аллу из-за ее комментария и обратилась к подписчикам в соцсети. Гордон иронично попросила фолловеров мужского пола сделать ей комплименты, чтобы проверить, изменится ли ее позиция по данному вопросу.

«Может, я действительно, в отличие от Аллы, кикимора», — добавила юрист.

Впрочем, Гордон решили ответить не подписчики, а подписчицы. Многие фанатки поддержали Катю и посоветовали ей не обращать внимания на негативные отзывы. Но некоторые фолловеры юриста, наоборот, пришли к выводу, что радиоведущая права. Однако сама Довлатова пока никак не ответила Гордон.

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