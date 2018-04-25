В последнее время интернет-пользователи активно спорят о том, прилично ли женщине кормить грудью ребенка в общественных местах. На днях Катя Гордон решила высказать свое мнение на этот счет. Мама двоих детей прочитала на камеру проникновенное стихотворение и опубликовала видео в Инстаграме. Правозащитница дала понять, что не стоит стыдиться кормления грудничка, а противники этого естественного процесса — «извращенцы, снобы и изуверы».
Алла Довлатова оказалась среди тех людей, кто посмотрел ролик Кати Гордон. Радиоведущая отреагировала на выступление юриста во время прямого эфира. Довлатова, назвав Гордон «страшненькой», заявила, что она испытывает недостаток мужского внимания, раз готова лишний раз показать бюст на публике.
К слову, Довлатова и прежде говорила в соцсетях о том, что мамам следует в обязательном порядке прикрывать грудь, а по возможности кормить малышей в специальных комнатах матери и ребенка. Алла отмечала, что существует немало приспособлений для этого деликатного процесса.
Катя обиделась на Аллу из-за ее комментария и обратилась к подписчикам в соцсети. Гордон иронично попросила фолловеров мужского пола сделать ей комплименты, чтобы проверить, изменится ли ее позиция по данному вопросу.
Впрочем, Гордон решили ответить не подписчики, а подписчицы. Многие фанатки поддержали Катю и посоветовали ей не обращать внимания на негативные отзывы. Но некоторые фолловеры юриста, наоборот, пришли к выводу, что радиоведущая права. Однако сама Довлатова пока никак не ответила Гордон.
Поддерживаю Довлатову.это , даже , негигиенично
Ну, насчет внешности, страшненькая тут Довлатова и противная к тому же. Самомнения вагон, а актриса никакая.
вот страшненькая как раз тут Довлатова. Насчет кормления - разве трудно тоненькую красивую пеленку накинуть на плечо? Иногда в транспорте такую страшную грудь вывалят, да потом еще эти ареолы темные с размазанным молоком, когда ребенок отрывается. Прям буээээ.....Предвосхищая полет тапок в меня. Да, я тоже мать и тоже кормила, но как-то хватило ума понимать, что это умилительное и приятное зрелище только для меня и для самых близких. Остальным в лучшем случае пофиг, в худшем просто противно.
Так в чем проблема, засуди ее.
Давлатова права. Гордон непрятная, неженственная, скандальная личность. Сколько помню, эта фамилия всегда в каких-то конфликтах. Если ей нетерпится показать свою грудь, как эксбиционистке, пусть ходит с голой грудью по улице, она ведь не "извращенец, не сноб, и не изувер",? так? если она считает таковыми тех, кому это не нравится..
Обе страшненькие, но Довлатова в молодости была значительно красивее. К тому же Д. права.