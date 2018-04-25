25.04.2018
На днях с официальным визитом в Вашингтон прилетели президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. Американский лидер Дональд Трамп тепло принял своего коллегу из Европы и прямо на глазах у журналистов и фотографов в буквальном смысле начал сдувать с него пылинки.
  • Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
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    Дональд Трамп неудачно пошутил над Эммануэлем Макроном

71-летний Дональд Трамп славится своим довольно своеобразным чувством юмора. Эксцентричный политик любую напряженную ситуацию старается разрядить шуткой. Однако порой высказывания и действия американского лидера оказываются неуместными или вовсе оскорбительными. На днях президент принял в Белом доме Эммануэля Макрона и его жену Брижит. Во время встречи он выставил европейского коллегу не в лучшем свете.

24 апреля государственные лидеры пообщались в Овальном кабинете в присутствии журналистов из разных стран. Трамп и Макрон обсудили актуальные мировые проблемы.

Президенты много смеялись и подчеркивали, что в последнее время очень подружились.

«У нас действительно особые отношения. Я даже сейчас смахну с его костюма перхоть. Он должен выглядеть идеально. Хотя он и есть идеален!» — говорил Трамп, поправляя пиджак Макрона. Президент Франции, вероятнее всего, не ожидал такого поворота событий и отреагировал лишь улыбкой.

Хозяин Белого дома также провел экскурсию по своей резиденции. Во время этой прогулки Дональд Трамп водил коллегу за руку.  

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