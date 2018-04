Популярная латвийская группа Brainstorm во второй раз стала гостем онлайн-шоу «ОК на связи!» в прошедший вторник. Музыканты ответили на вопросы пользователей в Одноклассниках и рассказали о новом альбоме, клипах и фестивале. Пользователи социальной сети смогли эксклюзивно послушать новый альбом группы Wonderful day!





О съемках клипа в космосе

Ренарс Кауперс: «Мы были в гостях на «Нашем радио» и разговорились с Игорем Паньковым о том, что у него есть друг-космонавт, который любит песни Brainstorm. Потом мы как-то договорились до того, что, может, что-то можно снять для Brainstorm там, в космосе? На что Сергей Рязанский, космонавт, согласился. Мы думали, ну ладно, красивые виды в космосе можно из архивов взять, но как сделать так, чтобы почувствовалось, что это именно для нас делалось? И мы придумали такую фишку: текст песни напечатать на бумагах и просто в невесомости поставить. Самое трудное было распечатывать там, в космосе. Потом, конечно, все додумались, что и ручкой можно было написать или маркером. Но принт одного куплета делался пять часов. Каспарс как специалист по принтерам в космосе говорит, что не прилипают к бумаге чернила».

О новом альбоме

Марис Михельсонс: «Альбом получился таким, благодаря сотрудничеству с двумя очень хорошими парнями из Швеции. Есть такая группа в Швеции с названием The Royal Concept, в ней участвует парочка парней, и они были продюсерами новой пластинки. Приезжали пару раз в Ригу, делали сессии совместные, потом некоторые из нас ехали в Стокгольм, тоже записывали барабаны там. Получились очень хорошие песни, современные, но со взглядом со стороны».

Из-за чего Ренарс может расплакаться на концерте

Ренарс Кауперс: «Мы эмоциональные. А песня – это такая чудная вещь. Казалось бы, три минуты, ты встал такой адекватный, а прошло 2:33, и ты плачешь стоишь, не можешь».

Добавляет Каспарс Рога: «Бывали случаи, когда он пропускает целый куплет, потому что плачет. Я вам не вру. Он просто такой эмоциональный. Он поворачивается, а я же сзади, и прямо пытается сдержаться».

Про договоренности

Ренарс Кауперс: «Кстати, единственный у нас в группе по договоренности – это Каспарс. Тридцать лет назад мы заключили договор с ним, что он будет в группе барабанщиком, очень хорошо мы придерживаемся этого договора. Единственное, там было сказано, что нельзя приглашать своих странных друзей и смешить других во время репетиций, потому что Каспарс был такой весельчак школы, и это мы чувствуем и сегодня».

Про клип на латышском

Ренарс Кауперс: «Нам очень радостно, что мы опять сотрудничали с нашим хорошим другом, который делал клип на песню Thunder without rain c альбома Four Shores. А вот теперь он сделал клип на песню «Мальчик, который бьет в жестяные барабаны». Клип энергичный, песня энергичная, язык классный».



Янис Юбалтс: «Этот клип связан с тем, как вот мы остались со школы репетировать, делать группу вместе играть. Там пересекаются эти две истории. Озорная, молодая и старая, которая очень быстро уходит с банкета. В этом клипе все вместе. А черно-белый он, ну потому что что там краски тратить?».

На каких фестивалях музыкантов можно встретить летом

Ренарс Кауперс: «Начнем с фестиваля «Дикая мята». Это июнь. «Стереолето», июнь. Еще несколько фестивалей, тур в Латвии — пять больших концертов. Ну, а осенью мы бы хотели приехать с сольными концертами. А 13 декабря будем в Москве».

О выступлениях на фестивалях

Янис Юбалтс: «Там в один день ты можешь увидеть так много, что даже за год не увидишь. Мне нравятся очень фестивали. Мы, например, когда были в Гластонбери на фестивале, я увидел все группы, которые хотел увидеть за 5 лет, за три вечера. Фестивальная тема такова, что ты послушал, например, 5 песен и знаешь, что на другой сцене какая-то другая интересная группа. Ты можешь там походить, прочувствовать, выпить, покушать, потусововаться, ночью проснуться в какой-то палатке не своей. Это сапоги, это дождь, это запах. А те, которые в 10 идут спать, они ничего не знают о фестивалях».





