В прошлом году Елена Летучая окончательно покинула программу «Ревизорро», чтобы сосредоточиться на других проектах. На днях телеведущая рассказала, что думает о своих преемницах.

1 2 3 ... 15 Елена Летучая рассказала, что думает о новых ведущих программы «Ревизорро»

В октябре 2017 года Елена Летучая объявила о том, что больше не будет вести передачу «Ревизорро». Журналистка перешла на другой канал и начала реализовывать новые проекты. Однако поклонники Елены до сих пор в душе надеются, что когда-нибудь она вернется в полюбившееся им шоу.



Недавно Летучая дала интервью для YouTube-канала ресторатора и телеведущего Дмитрия Левицкого. Практически весь выпуск они обсуждали программу «Ревизорро».



В начале беседы Елена рассказала о том, как увлеклась журналистикой. Она призналась, что готова была заниматься любимым делом даже за скромные гонорары. По словам Летучей, она долгое время не могла привыкнуть к тому, что стала знаменитой после выхода «Ревизорро». Однако спустя три года она все же решила оставить свое «детище». На место Елены была приглашена бывшая солистка «ВИА Гры» Ольга Романовская, а затем ее заменила актриса Настастья Самбурская.

Телеведущая честно призналась, что никакой зависти к преемницам не испытывает.

«Ну а что мне ревновать к другим ведущим? Они же убили мое шоу! Романовскую я вообще за ведущую не считаю. У меня волосы от ужаса шевелились от ее манеры поведения — все эти танцы в коротких юбках. Но она долго не продержалась. Что касается Самбурской, то она актриса и просто играет. А это шоу нельзя играть. К тому же у нее тяжелая, агрессивная энергетика», — поделилась своим мнением Елена.



Летучая также рассказала, что после ее ухода рейтинги телепроекта стали гораздо ниже. Она намекнула, что это может быть связано как раз с подбором ведущих.

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