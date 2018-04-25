В октябре 2017 года Елена Летучая объявила о том, что больше не будет вести передачу «Ревизорро». Журналистка перешла на другой канал и начала реализовывать новые проекты. Однако поклонники Елены до сих пор в душе надеются, что когда-нибудь она вернется в полюбившееся им шоу.
Недавно Летучая дала интервью для YouTube-канала ресторатора и телеведущего Дмитрия Левицкого. Практически весь выпуск они обсуждали программу «Ревизорро».
В начале беседы Елена рассказала о том, как увлеклась журналистикой. Она призналась, что готова была заниматься любимым делом даже за скромные гонорары. По словам Летучей, она долгое время не могла привыкнуть к тому, что стала знаменитой после выхода «Ревизорро». Однако спустя три года она все же решила оставить свое «детище». На место Елены была приглашена бывшая солистка «ВИА Гры» Ольга Романовская, а затем ее заменила актриса Настастья Самбурская.
«Ну а что мне ревновать к другим ведущим? Они же убили мое шоу! Романовскую я вообще за ведущую не считаю. У меня волосы от ужаса шевелились от ее манеры поведения — все эти танцы в коротких юбках. Но она долго не продержалась. Что касается Самбурской, то она актриса и просто играет. А это шоу нельзя играть. К тому же у нее тяжелая, агрессивная энергетика», — поделилась своим мнением Елена.
Летучая также рассказала, что после ее ухода рейтинги телепроекта стали гораздо ниже. Она намекнула, что это может быть связано как раз с подбором ведущих.
а мне нравится, как ведет передачу Самбурская, она не выпендривается, как Летучая. Романовская конечно отвратительно вела. а рейтинги упали потому, что надоела всем уже эта передача