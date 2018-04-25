В Сети до сих пор недоумевают, как Кейт Миддлтон смогла покинуть роддом спустя всего семь часов после появления на свет сына. Многие женщины остались недовольны идеальным образом герцогини и показали, как на самом деле выглядит женщина после родов.

23 апреля родился третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В одной из лондонских клиник на свет появился мальчик, имя которого пока не называется. Всего спустя семь часов после радостного события молодые родители вышли на крыльцо госпиталя вместе с сыном.



Поклонники восхитились тем, что внешность Кейт после рождения малыша была как с обложки: сияющий вид, макияж и укладка. Тем временем большинство пользовательниц Сети уверены в том, что женщина не должна выглядеть идеально после родов. Многие англичанки, у которых уже есть дети, негодуют, потому что безупречная внешность герцогини Кембриджской слишком нереалистична и заставляет их комплексовать.



Как заметили журналисты портала Daily Mail, первой выразила недовольство британская радиоведущая Кэти Хилл. Она опубликовала откровенное фото, на котором была запечатлена после родов.

Вскоре к ней присоединились и другие англичанки, которые стали выкладывать в своих соцсетях честные послеродовые снимки.

«Нет, Кейт! Я не хочу видеть женщину сразу после появления ребенка на свет в колготках, туфлях на каблуке и драгоценностях!», «А как же первые часы, проведенные с сыном? Она потратила их на укладку и макияж», «Что за цирк? Почему на женщин оказывают такое давление, обязуя их всегда выглядеть идеально?», «А я спустя восемнадцать часов после родов выглядела, как смерть: кровотечение, экстренное хирургическое вмешательство, истощение», — писали интернет-пользовательницы в своих аккаунтах. Многие британки посочувствовали Кейт, выразив уверенность в том, что будь ее воля, она бы предпочла не выходить к фотографам.

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