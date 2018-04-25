23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями. Выйдя к журналистам, супруги обмолвились парой слов. На днях стало известно, что же они сказали друг другу.

1 2 3 ... 14 На днях Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз

23 апреля Кейт Миддлтон родила сына. Всего через семь часов молодая мама в сопровождении мужа принца Уильяма вышла на крыльцо лондонской клиники Святой Марии с новорожденным на руках. В течение нескольких минут супруги приветствовали репортеров со всей страны, а затем отправились домой.



Внимательные интернет-пользователи, рассмотрев снимки фотографов, заметили, что молодые родители обменялись парой слов. Специалист, занимающийся чтением по губам, поведал британскому порталу Mirror, о чем же супруги говорили друг с другом.



Уильям поинтересовался у Кейт, все ли с ней в порядке, на что та ответила утвердительно. Затем принц предложил помахать репортерам в разные стороны. «Немного ветрено, не так ли? Он может простудиться. Наверное, нам пора», — закончила разговор Миддлтон, после чего они направились к автомобилю.



Напомним, что имя новорожденного принца пока не сообщается.

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