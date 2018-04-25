23 апреля Кейт Миддлтон родила сына. Всего через семь часов молодая мама в сопровождении мужа принца Уильяма вышла на крыльцо лондонской клиники Святой Марии с новорожденным на руках. В течение нескольких минут супруги приветствовали репортеров со всей страны, а затем отправились домой.
Внимательные интернет-пользователи, рассмотрев снимки фотографов, заметили, что молодые родители обменялись парой слов. Специалист, занимающийся чтением по губам, поведал британскому порталу Mirror, о чем же супруги говорили друг с другом.
Уильям поинтересовался у Кейт, все ли с ней в порядке, на что та ответила утвердительно. Затем принц предложил помахать репортерам в разные стороны. «Немного ветрено, не так ли? Он может простудиться. Наверное, нам пора», — закончила разговор Миддлтон, после чего они направились к автомобилю.
Напомним, что имя новорожденного принца пока не сообщается.
Специалист, умеющий читать по губам, поведал, что сказали друг другу Кейт Миддлтон и принц Уильям на крыльце госпиталя
23 апреля Кейт Миддлтон родила сына. Всего через семь часов молодая мама в сопровождении мужа принца Уильяма вышла на крыльцо лондонской клиники Святой Марии с новорожденным на руках. В течение нескольких минут супруги приветствовали репортеров со всей страны, а затем отправились домой.
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Ну все началось..))Будем теперь читать про каждый пук,как и все остальное чужеземного прынца)
Лучше бы "Специалист, умеющий читать по губам" схитрил и заявил, что диалог был таким: ***Кейт, я так люблю тебя. И я тебя, Уильям***, подданные бы ликовали.
Дааааа. очень интересная новость))