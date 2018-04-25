54-летний Николай Добрынин дал откровенное интервью в программе «Судьба человека» о своей личной жизни. Актер сериала «Сваты» рассказал о том, как им с супругой Екатериной Комиссаровой с трудом удалось зачать ребенка.

Николай Добрынин — один из самых востребованных российских актеров. Артист прославился почти сразу после окончания театрального института в конце 1980-х. Николай до сих пор активно снимается в кино и играет на сцене. Личная жизнь знаменитости также успешно сложилась. Николай Добрынин уже 15 лет женат на Екатерине Комиссаровой.



Однако пополнение в семействе актера и бывшей стюардессы произошло лишь спустя пять лет после свадьбы. На днях Николай поведал в программе «Судьба человека» о том, почему так поздно стал отцом. Добрынин отметил, что сначала они с супругой не хотели детей. Однако вскоре в их отношениях начались проблемы. Артист дал понять, что его брак едва не распался из-за того, что у них не было ребенка. Николай признался, что ситуацию спас его новый проект.



Добрынин отправился исследовать церкви на Востоке для одной передачи и однажды оказался в монастыре Святой Феклы в Сирии, куда сотни женщин приезжают, чтобы вымолить малыша.

«Я обошел десятки храмов. Разговаривал с матушкой Пелагеей, она говорит: ''Возьми ваточку с маслом, приедешь домой, завяжешь жене на пояс, съешь, вы полюбите друг друга…''», — поделился актер.

Николай добавил, что они с Екатериной сделали все, как им велала настоятельница монастыря, и через месяц жена артиста забеременела. Так, в 2008 году на свет появилась единственная дочь супругов — Нина.

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