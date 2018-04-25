Около месяца назад стало известно, что Маруся Фомина ждет первенца. На днях возлюбленный девушки Алексей Киселев дал понять, что они поженились.

1 2 3 ... 14 Маруся Фомина и Алексей Киселев перестали скрывать свои отношения в ноябре прошлого года

Алексей Киселев и Маруся Фомина впервые появились вместе в ноябре 2017 года на вечере молодых хореографов в «Гоголь-центре» и с тех пор перестали скрывать свои отношения. Роман развивался стремительно: уже в марте Алексей поведал, что его возлюбленная ждет ребенка.



Тогда подписчики принялись поздравлять будущих родителей, а некоторые из них поинтересовались, не сделает ли продюсер предложение бывшей девушке Павла Табакова. На днях Киселев опубликовал снимок из Грибоедовского ЗАГСа, красноречивее слов говорящий о том, что они с Фоминой поженились. На том самом пальцы актрисы красовалось обручальное кольцо. Судя по кадру, пышная церемония еще впереди: похоже, влюбленные будут делать выездную регистрацию брака.



Подписчики Алексея поздравили его с радостным событием и пожелали молодым людям много счастья и здоровья.

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