38-летняя Анна Семенович похвасталась в соцсетях новым цветом волос. Певица осталась довольна результатом окрашивания, однако поклонников перемены в ее внешности разочаровали.

Последние несколько лет Анна Семенович не решалась на кардинальные перемены во внешности. Экс-солистка группы «Блестящие» поддерживала теплый оттенок блонда с затемнением у корней. Однако на днях певица наконец созрела для перемен, причем для кардинальных. Она покрасилась в платиновую блондинку и уже продемонстрировала новый образ в Инстаграме.



«В этот раз я решилась на платиновый блонд в смелой длине, и я в восторге от нового образа! От него веет легкостью и романтикой», — написала Семенович в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



Впрочем, некоторые поклонники артистки ее восхищения не разделили. Фолловеры Анны сошлись во мнении, что ей следовало бы подобрать другой оттенок. «Куда-то делась изюминка... даже обидно за прежний образ стало», «Не хочу вас обижать, но раньше было лучше, органичнее», «Сейчас цвет простит и дешевит образ», — написали подписчики в комментариях к посту. Однако было немало и тех, кому новый образ понравился — они посчитали, что теперь Семенович выглядит моложе своих лет.



Сейчас читают