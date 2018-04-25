Последние несколько лет Анна Семенович не решалась на кардинальные перемены во внешности. Экс-солистка группы «Блестящие» поддерживала теплый оттенок блонда с затемнением у корней. Однако на днях певица наконец созрела для перемен, причем для кардинальных. Она покрасилась в платиновую блондинку и уже продемонстрировала новый образ в Инстаграме.
«В этот раз я решилась на платиновый блонд в смелой длине, и я в восторге от нового образа! От него веет легкостью и романтикой», — написала Семенович в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Впрочем, некоторые поклонники артистки ее восхищения не разделили. Фолловеры Анны сошлись во мнении, что ей следовало бы подобрать другой оттенок. «Куда-то делась изюминка... даже обидно за прежний образ стало», «Не хочу вас обижать, но раньше было лучше, органичнее», «Сейчас цвет простит и дешевит образ», — написали подписчики в комментариях к посту. Однако было немало и тех, кому новый образ понравился — они посчитали, что теперь Семенович выглядит моложе своих лет.
Анна Семенович перекрасилась в платиновую блондинку, но фанаты не оценили преображения певицы
Последние несколько лет Анна Семенович не решалась на кардинальные перемены во внешности. Экс-солистка группы «Блестящие» поддерживала теплый оттенок блонда с затемнением у корней. Однако на днях певица наконец созрела для перемен, причем для кардинальных. Она покрасилась в платиновую блондинку и уже продемонстрировала новый образ в Инстаграме.
Реклама
-
- Подарок для девочки (0)
- Помогите вспомнить (0)
- Нужно было смолчать? (1)
- У кого братья, сестры асоциальные элементы? Давайте душу изольем! (4)
- Девочки,отчаялась... спасайте! Нет мужчины. (13)
- Муж требует деньги за дтп годовалой давности (3)
- Давайте напишем правила ухода за собой! (5)
- Расскажите как познакомились с будущим мужем или парнем (4)
- Выделения с крупинками (5)
- 12 стульев (3)
- Почему молодые девушки завидуют возрастным женщинам? (8)
- Почему женщины должны всю жизнь страдать? (26)
- Опытные путешественники, подскажите! (4)
- Что выбрать Ейск, Туапсе, Геленджик, Анапа или Сочи или что-то другое? (14)
- Отношения с женщиной старше (22)
- Вопрос к девушкам (11)
- Средства для интимной гигиены (10)
- Родственники... (11)
- Окклюзионная шина (0)
- Морозник для похудения (6)
- Игорь Кеблушек биография (16236)
- Александр Шепс. 14 битва экстрасенсов (4129)
- Как вы относитесь к А.Пугачевой? (787)
- 2 самых красивых женщины планеты! (476)
- Любите ли вы Высоцкого,как люблю его я? (457)
- А вы оставляете чаевые в кафе,если да,то сколько? (445)
- Кто по-вашему лучше выглядит Моника Белуччи или Пинк? (387)
- Вижу прошлое, будущее,настоящее и характер человека (382)
- Если завтра война... (352)
- Влюбилась в знаменитость (375)
- Я влюбилась в актёра из фильма Сумерки (324)
- Кто хотя бы раз влюблялся в звезду? (310)
- На каких звездных детях природа не отдохнула? (297)
- Давайте укажем все свой возраст, ув. форумчанки, так сказать статистику Вумана? (281)
- восхищаюсь Лерой Кудрявцевой - в 38 выглядит на 18 (262)
- Елена Малышева - как она вам? (274)
- Опять про Оливье!... (257)
- Что вы думаете о Елене Миро? (261)
- Свекровь настраивает мужа против меня (220)
- Можно ли мужчине всю жизнь прожить одному,не имея жены и детей? (224)
-
- Анна Семенович перекрасилась в платиновую блондинку, но фанаты не оценили преображения певицы (3)
- Экс-невеста Павла Табакова Маруся Фомина вышла замуж (3)
- Стали известны подробности первых дней жизни сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон (1)
- Николай Добрынин вспомнил, как вымолил единственную дочь (3)
- Специалист, умеющий читать по губам, поведал, что сказали друг другу Кейт Миддлтон и принц Уильям на крыльце госпиталя (8)
- Англичанки публикуют честные послеродовые фото в знак протеста против вышедшей из роддома во всей красе Кейт Миддлтон (53)
- «Они убили мое шоу!»: Елена Летучая поделилась своим мнением о новых ведущих «Ревизорро» (15)
- «В космосе чернила не прилипают к бумаге»: группа BrainStorm рассказала о съемках клипа в невесомости (0)
- Беременность или лишний вес? Поклонники гадают, почему у Джессики Симпсон такой большой живот (6)
- Маргарита Мамун объяснила, почему оставила большой спорт (1)
- Тещин язык: Крис Дженнер постоянно ссорится с Канье Уэстом из-за его странного поведения (5)
- «Смахну его перхоть»: Трамп публично унизил Макрона (9)
- Выпирающий живот Джей Ло отвлек внимание от ее знаменитых бедер (7)
- Довлатова оскорбила Гордон в прямом эфире, а та ответила (21)
- Кто проложил путь Меган Маркл: простые и не очень американки, которые вышли замуж за принцев и князей (16)
- Красный день: Кейт Миддлтон появилась на выходе из клиники с новорожденным малышом (161)
- Китайские пограничники не хотели пропускать Лолиту в страну, спутав ее с мужчиной (4)
- Правоохранительные органы вновь назначили расследование по делу о смерти Дмитрия Марьянова (1)
- Ирина Понаровская сменила оттенок волос на розово-пепельный, но не перестала выглядеть как леди (26)
- Бывшие президенты США с супругами и первая леди обескуражили пользователей Сети счастливым видом на похоронах Барбары Буш (17)
- Красный день: Кейт Миддлтон появилась на выходе из клиники с новорожденным малышом (161)
- «Грязные рты, которые хочется с порошком промыть»: Ксения Бородина жестко ответила хейтерам из-за критики детей (69)
- Англичанки публикуют честные послеродовые фото в знак протеста против вышедшей из роддома во всей красе Кейт Миддлтон (53)
- Сказка, ставшая кошмаром: жизнь и смерть неотразимо-скандальной Анны Николь Смит (38)
- Веру Сотникову вывел из себя сотрудник авиакомпании (27)
- Ирина Понаровская сменила оттенок волос на розово-пепельный, но не перестала выглядеть как леди (26)
- Довлатова оскорбила Гордон в прямом эфире, а та ответила (21)
- Бывшие президенты США с супругами и первая леди обескуражили пользователей Сети счастливым видом на похоронах Барбары Буш (17)
- Дочь Дмитрия Хворостовского беременна первенцем (17)
- Кто проложил путь Меган Маркл: простые и не очень американки, которые вышли замуж за принцев и князей (16)
- У 70-летнего отца погибшего актера Владислава Галкина и его 45-летней жены родилась дочь (15)
- Редкий выход Тины Тернер в свет доказал, что в свои 78 она выглядит невероятно свежо и бодро (15)
- «Они убили мое шоу!»: Елена Летучая поделилась своим мнением о новых ведущих «Ревизорро» (15)
- Шутки в сторону! Что стало с актерами популярного комедийного сериала «Клиника» (12)
- Уже не до смеха: почему идеальному с виду браку Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса предрекают неминуемый крах (12)
- «Наш миллиардер без яхты — как Дубай без эскортниц»: Лена Ленина о любимых игрушках российских олигархов и западных звезд (10)
- Выступление Бейонсе и ее сестры на Coachella запомнилось не эффектными нарядами, а досадным падением певиц (9)
- «Смахну его перхоть»: Трамп публично унизил Макрона (9)
- Сводная сестра принцев Гарри и Уильяма Лора не прочь оторваться в ночном клубе (8)
- Специалист, умеющий читать по губам, поведал, что сказали друг другу Кейт Миддлтон и принц Уильям на крыльце госпиталя (8)
сисинович лучше бы на диету села
Ужас. Как бабка седая вся
уж лучше бы это был парик, а то завтра как отвалятся эти жиденькие измученные пакли
Престарелая русалка.