На днях Елена Летучая дала интервью ресторатору Дмитрию Левицкому, в котором жестко высказалась о новых ведущих программы «Ревизорро». 26 апреля Настасья Самбурская написала разгромный пост в Инстаграме и рассказала, что думает о своей предшественнице.

1 2 3 ... 16 Настасья Самбурская ответила Елене Летучей, которая резко высказалась о новых ведущих шоу «Ревизорро»

Недавно 39-летняя Елена Летучая пообщалась с телеведущим и ресторатором Дмитрием Левицким. Она в подробностях рассказала собеседнику о том, как проходили съемки прославившей ее передачи, а также поделилась своим мнением о преемницах. Летучая считает, что именно из-за новых ведущих — Ольги Романовской и Настасьи Самбурской — у программы «Ревизорро» резко упали рейтинги. Более того, журналистка в сердцах заявила, что «девушки убили ее шоу».



Судя по всему, высказывание экс-ведущей «Ревизорро» сильно задело Настастью Самбурскую. Актриса, которую предшественница раскритиковала за «тяжелую, агрессивную энергетику», ответила ей в соцсети. Самбурская не стала указывать имя адресата своего сообщения, однако поклонники шоу сразу догадались, кому оно обращено.

Настасья уверена, что «ее знакомая телеведущая» была вынуждена покинуть телепроект из-за своего непростого характера.

Самбурская дала понять, что возмущена поведением бывшей коллеги. «Проект был собран командой, ее пригласили на должность ведущей, в командной работе. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню, и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах, хотя повторюсь, это командная работа. Все зависит от того, как сработает команда, а не телеведущая, победоносно нашедшая гнилую капусту. Как выставят свет, как подберут локацию, как накрасят лицо ведущей с проблемной кожей и добавят пару прядей в жиденький хвостик, как красиво снимет оператор, как редактор напишет красивую подводку и отводку к серии, чтобы ведущая выглядела в кадре максимально смышленой», — написала актриса (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).



Самбурская уверена, что ее предшественница теперь просто-напросто переживает из-за невостребованности. Мол, новый проект оказался не таким успешным, и о ней все быстро забыли. «Поведение старой телеведущей оправдывается лишь отчаянием», — подытожила актриса. Стоит отметить, что Настасья ограничила возможность комментирования нового поста, который за короткое время собрал несколько десятков тысяч лайков.

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