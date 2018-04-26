Недавно 39-летняя Елена Летучая пообщалась с телеведущим и ресторатором Дмитрием Левицким. Она в подробностях рассказала собеседнику о том, как проходили съемки прославившей ее передачи, а также поделилась своим мнением о преемницах. Летучая считает, что именно из-за новых ведущих — Ольги Романовской и Настасьи Самбурской — у программы «Ревизорро» резко упали рейтинги. Более того, журналистка в сердцах заявила, что «девушки убили ее шоу».
Судя по всему, высказывание экс-ведущей «Ревизорро» сильно задело Настастью Самбурскую. Актриса, которую предшественница раскритиковала за «тяжелую, агрессивную энергетику», ответила ей в соцсети. Самбурская не стала указывать имя адресата своего сообщения, однако поклонники шоу сразу догадались, кому оно обращено.
Самбурская дала понять, что возмущена поведением бывшей коллеги. «Проект был собран командой, ее пригласили на должность ведущей, в командной работе. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню, и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах, хотя повторюсь, это командная работа. Все зависит от того, как сработает команда, а не телеведущая, победоносно нашедшая гнилую капусту. Как выставят свет, как подберут локацию, как накрасят лицо ведущей с проблемной кожей и добавят пару прядей в жиденький хвостик, как красиво снимет оператор, как редактор напишет красивую подводку и отводку к серии, чтобы ведущая выглядела в кадре максимально смышленой», — написала актриса (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
Самбурская уверена, что ее предшественница теперь просто-напросто переживает из-за невостребованности. Мол, новый проект оказался не таким успешным, и о ней все быстро забыли. «Поведение старой телеведущей оправдывается лишь отчаянием», — подытожила актриса. Стоит отметить, что Настасья ограничила возможность комментирования нового поста, который за короткое время собрал несколько десятков тысяч лайков.
обе молодцы
Бесят обе
Главное пройтись по густоте волосяного покрытия и неровности кожного. Как же без этого выяснить кто луДШе.
Ну Летучая действительно хорошо вела Ревизорро, красиво и интеллегентно, этого не отнять. И никак не свита тут делала королеву, а она сама. Ни Романовская, ни уж тем более Самбурская, которая не выходит из любимого амплуа рыночной хабалистой торговки, ей в подметки не годятся.
чистый пиар, не верю
Что значит- "убили Мое шоу"??она что-хозяйка канала? ?или на худой конец продюсер этого шоу? ?всего-то ведущая которую в любой момент поменять можно еа другую..так что права Самбурская 100 процентоа
Молодец Настя, я за тебя. А раз Летучая такая крутая, где ее новое шоу? пусть сделает что-то новое и обалденное!
друг друга стоят, обе великие звезды!
Настасья - интересный персонаж, но это не ее программа явно, среди гнилой капусты она теряется! Летучая была хороша как героиня одной роли, но шоу явно уже себя изжило. Одно и тоже из раза в раз. Вытягивать там нечего!
*** так обосоала летучую....