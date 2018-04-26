26.04.2018
На днях Елена Летучая дала интервью ресторатору Дмитрию Левицкому, в котором жестко высказалась о новых ведущих программы «Ревизорро». 26 апреля Настасья Самбурская написала разгромный пост в Инстаграме и рассказала, что думает о своей предшественнице.
  • Настасья Самбурская
    1 2 3 ...16
    Настасья Самбурская ответила Елене Летучей, которая резко высказалась о новых ведущих шоу «Ревизорро» 

Недавно 39-летняя Елена Летучая пообщалась с телеведущим и ресторатором Дмитрием Левицким. Она в подробностях рассказала собеседнику о том, как проходили съемки прославившей ее передачи, а также поделилась своим мнением о преемницах. Летучая считает, что именно из-за новых ведущих — Ольги Романовской и Настасьи Самбурской — у программы «Ревизорро» резко упали рейтинги. Более того, журналистка в сердцах заявила, что «девушки убили ее шоу».

Судя по всему, высказывание экс-ведущей «Ревизорро» сильно задело Настастью Самбурскую. Актриса, которую предшественница раскритиковала за «тяжелую, агрессивную энергетику», ответила ей в соцсети. Самбурская не стала указывать имя адресата своего сообщения, однако поклонники шоу сразу догадались, кому оно обращено.

Настасья уверена, что «ее знакомая телеведущая» была вынуждена покинуть телепроект из-за своего непростого характера.

Самбурская дала понять, что возмущена поведением бывшей коллеги. «Проект был собран командой, ее пригласили на должность ведущей, в командной работе. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню, и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах, хотя повторюсь, это командная работа. Все зависит от того, как сработает команда, а не телеведущая, победоносно нашедшая гнилую капусту. Как выставят свет, как подберут локацию, как накрасят лицо ведущей с проблемной кожей и добавят пару прядей в жиденький хвостик, как красиво снимет оператор, как редактор напишет красивую подводку и отводку к серии, чтобы ведущая выглядела в кадре максимально смышленой», — написала актриса (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Самбурская уверена, что ее предшественница теперь просто-напросто переживает из-за невостребованности. Мол, новый проект оказался не таким успешным, и о ней все быстро забыли. «Поведение старой телеведущей оправдывается лишь отчаянием», — подытожила актриса. Стоит отметить, что Настасья ограничила возможность комментирования нового поста, который за короткое время собрал несколько десятков тысяч лайков.

Сейчас читают

Англичанки не оценили сияющий вид родившей Кейт Миддлтон

Сергей Лазарев объяснил, почему ушел с выступления Ольги Бузовой