Владислав Галкин умер восемь лет назад из-за остановки сердца, вызванной нервным истощением и алкогольной зависимостью. Знаменитый актер до последних дней поддерживал тесную связь со своим приемным отцом Борисом Галкиным. Мужчина усыновил Влада сразу после того, как женился на его матери, сценаристе Елене Демидовой.
На днях Георгий Черкасов пришел в студию программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» и заявил, что он приходится артисту биологическим отцом. Черкасов поведал о том, что в молодости у него был короткий роман с Демидовой. По словам мужчины, они неделю встречались в Екатеринбурге в марте 1971 года, но потом ему пришлось вернуться в родной Омск. Георгий пообещал Елене, что когда-нибудь они еще встретятся. Впрочем, мужчина так и не попытался найти девушку.
Черкасов признался, что ему всегда нравился Галкин как актер. Недавно мужчина случайно увидел передачу о Демидовой и понял, что она родила Влада от него. Ведь актер появился на свет спустя девять месяцев после его интрижки с Еленой.
В эфире передачи были показаны фото Георгия в молодости. Гости студии пришли к выводу, что Черкасов действительно похож на Галкина. Однако присутствующие на шоу усомнились в правдивости слов Георгия, многие зрители так и не поняли, почему он за столько лет не попытался связаться с экс-возлюбленной. Некоторые гости предположили, что Черкасов встречался с полной тезкой матери Галкина.
У покойного Влада Галкина нашелся другой, биологический отец?
Владислав Галкин умер восемь лет назад из-за остановки сердца, вызванной нервным истощением и алкогольной зависимостью. Знаменитый актер до последних дней поддерживал тесную связь со своим приемным отцом Борисом Галкиным. Мужчина усыновил Влада сразу после того, как женился на его матери, сценаристе Елене Демидовой.
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