История скончавшейся много лет назад принцессы Дианы до сих пор вызывает живой интерес у общественности. У королевы сердец была непростая судьба: у леди Ди не ладились отношения с матерью, из-за чего у нее даже началась анорексия. А бывший муж после развода делал все, чтобы выставить ее неуравновешенной женщиной.
Монаршая особа находила утешение в благотворительной работе и в детях — принце Уильяме и принце Гарри. Принцесса часто бывала в различных странах с официальными визитами. В июне 1995 года Диана приехала в Россию.
Экс-супруга принца Чарльза провела в Москве два дня, но успела посетить детскую Тушинскую больницу, которой покровительствовала и раньше. Принцесса обошла несколько отделений, пообщалась с маленькими пациентами и подарила клинике новое оборудование, а студенты-медики дали ей мастер-класс по пеленанию младенцев. В Сети можно найти кадры, на которых Диана пристально наблюдает за практикантами, пеленающими пластмассовых пупсов. Судя по выражению лица принцессы, она явно узнала для себя что-то новое.
Редчайший кадр: принцессу Диану в России учат пеленать пластмассовых пупсов «по-нашему»
История скончавшейся много лет назад принцессы Дианы до сих пор вызывает живой интерес у общественности. У королевы сердец была непростая судьба: у леди Ди не ладились отношения с матерью, из-за чего у нее даже началась анорексия. А бывший муж после развода делал все, чтобы выставить ее неуравновешенной женщиной.
Реклама
-
- Не могу разобраться в чувствах (0)
- Быть любовницей женатого мужчины. (0)
- Что делать если я некрасивая? (0)
- Помогите выбрать имя) (0)
- Одиночество. (0)
- После тяжелого брака женщина реагирует резко (17)
- Увидела мужа на шоппинге с другой! (21)
- КОК и спорт. (1)
- Любовник гонит на работу (2)
- Коллеги за глаза говорят гадости (7)
- Секс (5)
- Налоги (14)
- Не с кем общаться (4)
- Романтика (4)
- Помогите. Наелась сладкого. (9)
- Брезгливость по отношению к детям-мальчикам (21)
- Долгосрочный прием ОК и непривычные симптомы (1)
- Как выглядеть молодо в деловой одежде? (6)
- здоровый образ жизни (5)
- от женщины невероятный запах (11)
- Игорь Кеблушек биография (16236)
- Александр Шепс. 14 битва экстрасенсов (4129)
- Как вы относитесь к А.Пугачевой? (787)
- 2 самых красивых женщины планеты! (476)
- Любите ли вы Высоцкого,как люблю его я? (457)
- А вы оставляете чаевые в кафе,если да,то сколько? (445)
- Кто по-вашему лучше выглядит Моника Белуччи или Пинк? (387)
- Вижу прошлое, будущее,настоящее и характер человека (382)
- Если завтра война... (352)
- Влюбилась в знаменитость (375)
- Я влюбилась в актёра из фильма Сумерки (324)
- Кто хотя бы раз влюблялся в звезду? (310)
- На каких звездных детях природа не отдохнула? (297)
- Давайте укажем все свой возраст, ув. форумчанки, так сказать статистику Вумана? (281)
- восхищаюсь Лерой Кудрявцевой - в 38 выглядит на 18 (262)
- Елена Малышева - как она вам? (274)
- Опять про Оливье!... (257)
- Что вы думаете о Елене Миро? (261)
- Свекровь настраивает мужа против меня (220)
- Можно ли мужчине всю жизнь прожить одному,не имея жены и детей? (224)
-
- «Ножки наращенные»: пользователи Сети заподозрили Ксению Бородину в фотошопе (0)
- Главный продюсер «Ревизорро» прокомментировала конфликт Летучей и Самбурской (2)
- Редчайший кадр: принцессу Диану в России учат пеленать пластмассовых пупсов «по-нашему» (5)
- У покойного Влада Галкина нашелся другой, биологический отец? (1)
- «Этой женщине сорвало башню»: Самбурская ответила на критику Летучей (66)
- Анна Семенович перекрасилась в платиновую блондинку, но фанаты не оценили преображения певицы (34)
- Экс-невеста Павла Табакова Маруся Фомина вышла замуж (13)
- Стали известны подробности первых дней жизни сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон (9)
- Николай Добрынин вспомнил, как вымолил единственную дочь (12)
- Специалист, умеющий читать по губам, поведал, что сказали друг другу Кейт Миддлтон и принц Уильям на крыльце госпиталя (39)
- Англичанки публикуют честные послеродовые фото в знак протеста против вышедшей из роддома во всей красе Кейт Миддлтон (199)
- «Они убили мое шоу!»: Елена Летучая поделилась своим мнением о новых ведущих «Ревизорро» (34)
- «В космосе чернила не прилипают к бумаге»: группа BrainStorm рассказала о съемках клипа в невесомости (0)
- Беременность или лишний вес? Поклонники гадают, почему у Джессики Симпсон такой большой живот (16)
- Маргарита Мамун объяснила, почему оставила большой спорт (2)
- Тещин язык: Крис Дженнер постоянно ссорится с Канье Уэстом из-за его странного поведения (8)
- «Смахну его перхоть»: Трамп публично унизил Макрона (15)
- Выпирающий живот Джей Ло отвлек внимание от ее знаменитых бедер (41)
- Довлатова оскорбила Гордон в прямом эфире, а та ответила (24)
- Кто проложил путь Меган Маркл: простые и не очень американки, которые вышли замуж за принцев и князей (17)
- Англичанки публикуют честные послеродовые фото в знак протеста против вышедшей из роддома во всей красе Кейт Миддлтон (199)
- Красный день: Кейт Миддлтон появилась на выходе из клиники с новорожденным малышом (161)
- «Грязные рты, которые хочется с порошком промыть»: Ксения Бородина жестко ответила хейтерам из-за критики детей (69)
- «Этой женщине сорвало башню»: Самбурская ответила на критику Летучей (66)
- Выпирающий живот Джей Ло отвлек внимание от ее знаменитых бедер (41)
- Специалист, умеющий читать по губам, поведал, что сказали друг другу Кейт Миддлтон и принц Уильям на крыльце госпиталя (39)
- Сказка, ставшая кошмаром: жизнь и смерть неотразимо-скандальной Анны Николь Смит (38)
- «Они убили мое шоу!»: Елена Летучая поделилась своим мнением о новых ведущих «Ревизорро» (34)
- Анна Семенович перекрасилась в платиновую блондинку, но фанаты не оценили преображения певицы (34)
- Веру Сотникову вывел из себя сотрудник авиакомпании (27)
- Ирина Понаровская сменила оттенок волос на розово-пепельный, но не перестала выглядеть как леди (26)
- Довлатова оскорбила Гордон в прямом эфире, а та ответила (24)
- Бывшие президенты США с супругами и первая леди обескуражили пользователей Сети счастливым видом на похоронах Барбары Буш (17)
- Кто проложил путь Меган Маркл: простые и не очень американки, которые вышли замуж за принцев и князей (17)
- Беременность или лишний вес? Поклонники гадают, почему у Джессики Симпсон такой большой живот (16)
- У 70-летнего отца погибшего актера Владислава Галкина и его 45-летней жены родилась дочь (15)
- «Смахну его перхоть»: Трамп публично унизил Макрона (15)
- Экс-невеста Павла Табакова Маруся Фомина вышла замуж (13)
- Шутки в сторону! Что стало с актерами популярного комедийного сериала «Клиника» (12)
- Уже не до смеха: почему идеальному с виду браку Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса предрекают неминуемый крах (12)
Что ни день, то опять эла леди ли.
глаза у неё очень красивые.
глаза у неё очень красивые.
На 1-й фото самая ее удачная стрижка, на мой взгляд. Не красавица, но завораживала
глаза у неё очень красивые.