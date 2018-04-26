26.04.2018
В последние дни весь мир обсуждает фото младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма, погибшая мама которого души не чаяла в детях. Королеве сердец не удалось понянчить внуков, но она успела помочь многим другим малышам по всему миру, в том числе и в России.
  • Принцесса Диана
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    В 1995 году принцесса Диана побывала в Москве 

История скончавшейся много лет назад принцессы Дианы до сих пор вызывает живой интерес у общественности. У королевы сердец была непростая судьба: у леди Ди не ладились отношения с матерью, из-за чего у нее даже началась анорексия. А бывший муж после развода делал все, чтобы выставить ее неуравновешенной женщиной

Монаршая особа находила утешение в благотворительной работе и в детях — принце Уильяме и принце Гарри. Принцесса часто бывала в различных странах с официальными визитами. В июне 1995 года Диана приехала в Россию.

Экс-супруга принца Чарльза провела в Москве два дня, но успела посетить детскую Тушинскую больницу, которой покровительствовала и раньше. Принцесса обошла несколько отделений, пообщалась с маленькими пациентами и подарила клинике новое оборудование, а студенты-медики дали ей мастер-класс по пеленанию младенцев. В Сети можно найти кадры, на которых Диана пристально наблюдает за практикантами, пеленающими пластмассовых пупсов. Судя по выражению лица принцессы, она явно узнала для себя что-то новое.  

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