Жесткое высказывание Елены Летучей о ведущих программы «Ревизорро» вызвало большой резонанс в Сети. Сегодня к дискуссии присоединилась главный продюсер шоу, выразившая свое отношение к происходящему.

На днях Елена Летучая дала интервью телеведущему и ресторатору Дмитрию Левицкому, в котором выразила свое мнение о преемницах, сменивших ее на посту ведущей программы «Ревизорро» — Ольге Романовской и Настасье Самбурской. Летучая заявила, что «девушки убили ее шоу». Елена добавила, что из-за новых ведущих снизились рейтинги программы.



Самбурская молчать не стала и прокомментировала высказывание Летучей в социальных сетях. Не называя имен, Настасья написала, что «одна ее знакомая» покинула «Ревизорро» из-за своего непростого характера.

«Поведение старой телеведущей оправдывается лишь отчаянием», — заявила актриса.

26 апреля к дискуссии присоединилась главный продюсер программы Валерия Бойко. «Есть профессия продюсер, а есть профессия ведущий. Продюсеру почти никогда не стать ведущим, да мы и не стремимся, а ведущий, как правило, в 95 процентах хочет стать «сам себе продюсером». В принципе какая сложность, что там такого в этом продюсировании? А знаете, это непросто», — цитирует Life.ru слова Валерии.



Бойко заявила, что над проектом работает команда профессионалов, а итоговая картинка — заслуга не только ведущего. Валерия назвала Летучую «звездой одного шоу» и выразила надежду, что Елена еще проявит себя в других телепроектах и, возможно, займется их продюсированием.



«А мне, как руководителю проекта ''Ревизорро'', хочется немного перефразировать великого Табакова: ''Куда ведущего не целуй, все равно попадаешь в ж***''. Но такая уж доля продюсера — отпускать своих звезд в свободное плавание. И желать им подольше не гаснуть», — подытожила Бойко.



Woman.ru обещает держать руку на пульсе и следить за развитием событий. Что-то нам подсказывает, что у этого инцидента еще будет продолжение...

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