На днях 35-летняя Ксения Бородина опубликовала в Инстаграме свежий снимок в ярко-красном костюме. Однако внимание фолловеров телеведущей привлек не эффектный наряд, а ее удивительно длинные ноги.

1 2 3 ... 15 Подписчики Ксении Бородиной в Инстаграме предположили, что она злоупотребляет фотошопом

Ксения Бородина, которая всегда следит за модными тенденциями, регулярно демонстрирует подписчикам в Инстаграме свои луки. Фанаты восхищаются стилем телеведущей, которая знает, как с помощью одежды подчеркнуть достоинства своей фигуры.



На днях Бородина выложила в соцсеть снимок, на котором позирует в ярко-красном костюме. Поклонники, глядя на фото, отметили, что Ксения выглядит очень элегантно. Однако многих пользователей Сети заинтересовал не лук телеведущей, а ее ноги. Некоторые подписчики предположили, что Бородина отретушировала кадр.

«Ножки наращенные», «Ноги зачем так удлинять в фотошопе?», «Фотошоп, конечно, не получился», — прокомментировали фото удивленные фолловеры Ксении.

Впрочем, преданные поклонники встали на защиту Бородиной. Фанаты пришли к выводу, что ноги бессменной ведущей телестройки выглядят бесконечно длинными благодаря фасону брюк, высоким каблукам и удачному ракурсу. А с кем из интернет-пользователей согласны вы?

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