Ксения Бородина, которая всегда следит за модными тенденциями, регулярно демонстрирует подписчикам в Инстаграме свои луки. Фанаты восхищаются стилем телеведущей, которая знает, как с помощью одежды подчеркнуть достоинства своей фигуры.
На днях Бородина выложила в соцсеть снимок, на котором позирует в ярко-красном костюме. Поклонники, глядя на фото, отметили, что Ксения выглядит очень элегантно. Однако многих пользователей Сети заинтересовал не лук телеведущей, а ее ноги. Некоторые подписчики предположили, что Бородина отретушировала кадр.
Впрочем, преданные поклонники встали на защиту Бородиной. Фанаты пришли к выводу, что ноги бессменной ведущей телестройки выглядят бесконечно длинными благодаря фасону брюк, высоким каблукам и удачному ракурсу. А с кем из интернет-пользователей согласны вы?