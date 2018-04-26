По информации анонимного источника, Армен Джигарханян был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. Актера и режиссера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

1 2 3 Армен Джигарханян снова оказался в больнице

26 апреля народный артист СССР Армен Джигарханян, у которого были проблемы с сердцем, резко почувствовал себя плохо и был доставлен в одну из столичных больниц.



«Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщил собеседник ТАСС, не уточнив медицинского учреждения, куда поступил актер.



Напомним, что это уже третья госпитализация актера с начала года. 17 января Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз, однако после обследования никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было.



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