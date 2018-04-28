Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
Анфиса Чехова, Тимати и Татьяна Навка в Инстаграме: самые интересные снимки недели
Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
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На первом фото вообще ничем кроме цвета волос не отличаются, как куклы.
У Жужы такой парень лапочка хочу такого она с ним такая счастливая нах бороду с ее прачкой!