На прошедшей неделе мы узнали, что Тея Омарова взяла от папы, чем занимается в лифте Оксимирон, а заодно выяснили, как ввести в ступор солисток группы Serebro.

1 2 3 ... 17 Прежде, чем сделать этот кадр, фотограф наверняка спросил у участниц группы Serebro, сколько будет 175 умножить на 384

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.



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