На днях правоохранительные органы раскрыли детали громкого дела убийцы Анатолия Нагиева и поведали, как преступник едва не совершил покушение на Аллу Пугачеву.

1 2 3 ... 14 На днях полицейские раскрыли материалы дела сталкера Аллы Пугачевой

Будучи 17-летним парнем, кинотехник Анатолий Нагиев попал в колонию за изнасилование. В тюрьме он стал регулярно слушать по радио песни Аллы Пугачевой и начал мечтать о встрече с певицей. Досрочно освободившись за примерное поведение, Анатолий направился в Москву искать кумира.



«Сейчас можно говорить о том, что у маньяка были блестящие задатки оперативника, — рассказал «Комсомольской правде» полковник полиции Юрий Орлов. — Нагиев несколько раз приезжал в столицу, по крупицам собирал информацию, выяснял круг знакомств Пугачевой, ее распорядок дня, расписание гастролей, приходил на концерты, пытался с ней сблизиться. Что он хотел от Аллы? Думаю, это понятно, учитывая, что в сексуальном плане был нездоров».

Однажды Нагиев раздобыл приличную одежду, купил цветы и проник в гримерную певицы.

Он представился важным человеком и засыпал исполнительницу комплиментами. Она согласилась на встречу, передала свою визитку, где был указан ее домашний адрес.



Нагиев почти достиг желаемого — Аллу Борисовну буквально спасла консьержка. Женщина заметила странного молодого человека, из-за чего Анатолию пришлось скрыться.



Позже молодой человек изнасиловал и убил четырех женщин в поезде Харьков-Москв — двух проводниц и двух пассажирок. Все четыре трупа преступник выбросил в окно. Добраться до Пугачевой убийца, к счастью, не смог: его задержали.

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